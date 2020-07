Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Επιθέσεις στους λογαριασμούς Μπάιντεν, Γκέιτς και Μασκ

Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ και οι δύο δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες.

Κακόβουλες επιθέσεις δέχθηκαν χθες, Τετάρτη, οι επίσημοι λογαριασμοί στο Twitter των δισεκατομμυριούχων Μπιλ Γκέιτς και Ίλον Μάσκ από χάκερς, καθώς στους δύο λογαριασμούς αναρτήθηκαν ψευδή μηνύματα με τα οποία ζητούνταν δωρεές στο ψηφιακό νόμισμα bitcoin.

Οι αναρτήσεις στους δύο λογαριασμούς αφαιρέθηκαν αργότερα. Το Twitter, αλλά και η Tesla δεν σχολίασαν άμεσα την εξέλιξη αυτή.

Κακόβουλη επίθεση δέχθηκε και ο λογαριασμός στο Twitter του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψηφίου για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.