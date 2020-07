Πολιτισμός

Πέθανε ο Μορίς Ρόεβις

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του Χόλιγουντ, Μόρις Ρόεβις. Είχε παίξει στο «Doctor Who», το «EastEnders»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, ο θρύλος του Χόλιγουντ, Μόρις Ρόεβις.

Ο Σκωτζέζος ηθοποιός αγαπήθηκε όσο λίγοι στην αμερικάνικη τηλεόραση από τους ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του σε δημοφιλής σειρές. Σειρές όπως το «Doctor Who», το «EastEnders» και το «River City».

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη του Λόβετ Λόγκαν νωρίτερα σήμερα στο Twitter

«Με μεγάλη λύπη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο του υπέροχου πελάτη μας Μορίς Ρόεβις.

Θα μας λείψει τρομερά και όλη η αγάπη μας πηγαίνει στη σύζυγο του Βανέσσα και την οικογένεια.»

Ο Ρόεβις γεννήθηκε στο Σάντερλαντ αλλά μεγάλωσε στη Γλασκόβη.