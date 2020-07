Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματική η κατάσταση στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο θλιβερό ρεκόρ 67.600 κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό, 795 νεκροί εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκε χθες Τετάρτη νέο θλιβερό ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-C0V-2 μέσα σε μια ημέρα, με πάνω από 67.600 να καταμετρώνται σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Στη χώρα καταγράφεται από τα τέλη του Ιουνίου ραγδαία αναζωπύρωση της εξάπλωσης του κορονοϊού, ειδικά στις νότιες και στις δυτικές πολιτείες. Εδώ και δέκα ημέρες, ο αριθμός των μολύνσεων που επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση κυμαίνεται από τις 55.000 ως τις 65.000.

Αυτοί οι τρομακτικοί αριθμοί είναι σχεδόν διπλάσιοι από το επίπεδο των κρουσμάτων μόλυνσης τον Απρίλιο, όταν η χώρα τελούσε κατά μεγάλο μέρος της υπό περιορισμό.

Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ μολύνσεων, σύμφωνα με τη στοιχεία της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, είχε καταγραφεί το Σάββατο, όταν είχαν επιβεβαιωθεί πάνω από 66.500 κρούσματα.

Η καμπύλη των θανάτων, μολονότι βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, μέχρι στιγμής δεν έχει πορεία παρόμοια με αυτή των κρουσμάτων μόλυνσης. Χθες Τετάρτη στον κατάλογο των νεκρών που θρηνεί η χώρα εξαιτίας της COVID-19 προστέθηκαν 795 άνθρωποι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, τόσο ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων (πάνω από 3,49 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,07 εκατ. ασθενείς αποθεραπεύτηκαν), όσο και ως προς τον αριθμό των νεκρών (πάνω από 137.200).

Τα επιδημιολογικά μοντέλα αναθεωρούνται διαρκώς προς το χειρότερο: η χώρα αναμένεται να μετράει 151.000 νεκρούς ως την 1η Αυγούστου και 157.000 περί την 8η Αυγούστου, κατά τον μέσο όρο των μοντέλων 23 κέντρων έρευνας, όπως υπολογίστηκε και δημοσιοποιήθηκε προχθές Τρίτη από ομάδα του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης για λογαριασμό των ομοσπονδιακών Κέντρων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC).