Παράξενα

Του ζήτησε να φορέσει μάσκα και τον… ξυλοκόπησε (βίντεο)

Άγρια επίθεση με γροθιές και κλωτσιές δέχθηκε ένας υπάλληλος όταν ζήτησε από πελάτη να φορέσει μάσκα. Δείτε το βίντεο με το περιστατικό πρωτοφανούς αγριότητας.

Ένα περιστατικό πρωτοφανούς αγριότητας εκτυλίχθηκε σε κατάστημα φαστ φουντ στο Χονγκ Κονγκ όταν ο ταμίας ζήτησε από πελάτη που πήγε να παραγγείλει να φορέσει μάσκα.

Ο πελάτης σε κατάσταση αμόκ, πέρασε το πάσο και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές στον υπάλληλο, σύμφωνα με την Dailymail.

Το βίντεο με το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου με αποτέλεσμα οι Αρχές να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του πελάτη.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο.