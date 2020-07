Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Των επεισοδίων προηγήθηκαν παράλληλες συγκεντρώσεις για το μεταναστευτικό στην πλατεία Βικτωρίας.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στην ΑΣΟΕΕ, χθες το βράδυ, μετά την αντιρατσιστική συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία όσοι συνελήφθησαν συμμετείχαν σε ομάδα που μετά την συγκέντρωση κατέφυγε στο πανεπιστημιακό ίδρυμα από όπου πετούσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν έξω από το κτήριο.