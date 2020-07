Παράξενα

Βίντεο: Γέννησε όρθια στο πάρκινγκ του μαιευτηρίου

Το μωρό ήταν… βιαστικό. Καρέ - καρέ το θαύμα της γέννησης!

Βιαστική να έρθει στον κόσμο φαίνεται πως ήταν η κόρη της Susan Anderson, μιας γυναίκας από τη Φλόριντα των ΗΠΑ που γέννησε όρθια στο υπαίθριο πάρκινγκ του μαιευτηρίου.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δεν είχε χρόνο να μπει μέσα στο κτήριο και με τη βοήθεια μιας μαίας έφερε στον κόσμο το μωρό της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της.

Συγκλονισμένοι παρακολουθούν το σκηνικό εργαζόμενοι ασφαλείας του μαιευτηρίου, αλλά και δύο αστυνομικοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Τον τοκετό κατέγραψε κάμερα που υπήρχε στο κουδούνι του κτιρίου.