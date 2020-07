Οικονομία

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Ενεργοποίηση 55.000 θέσεων εργασίας (βίντεο)

Τα τρία προγράμματα ενισχυμένης επιδότησης περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Σπύρος Πρωτοψάλτης.