Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Χωρίς δελτία οι παίκτες στο ΟΑΚΑ – Κίνδυνος για μηδενισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεθειμένος είναι ο «Δικέφαλος» του Βορρά λόγω της λήξης των δελτίων.

Όπως αποκαλύφθηκε μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (0-0) και επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης, πράγματι δεν είχε θεωρημένα τα δελτία υγείας 12 ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι μετείχαν στην αναμέτρηση.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα, αν η αθηναϊκή ομάδα καταθέσει ένσταση εντός 48ώρου από την λήξη της αναμέτρησης.

Όπως βεβαιώνεται σχετικά, τα δελτία υγείας των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ έληξαν στις 30 Ιουνίου, με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου αν αυτή ολοκληρώνονταν έγκαιρα και χωρίς την διακοπή του πρωταθλήματος. Έτσι, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι εκτεθειμένος στο ενδεχόμενο τιμωρίας που εκτός από τον μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα, επιφέρει και αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ