Οικονομία

ΔΕΗ: Πώς θα λάβετε έκπτωση 50% στο πάγιο

Δείτε πώς με το νέο ψηφιακό προϊόν της ΔΕΗ κερδίζεις χρόνο και εξοικονομείς χρήματα…

Το πρώτο αποκλειστικά ψηφιακό προϊόν με επιπλέον έκπτωση 50% στο πάγιο προσφέρει στους οικιακούς πελάτες η ΔΕΗ.

Πρόκειται για το ΔΕΗ MyHome Online, ένα ψηφιακό προϊόν που δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο πραγματοποιώντας όλες τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. Το ΔΕΗ MyHome Online διατίθεται με χαμηλότερο πάγιο σε σχέση με τα βασικά προϊόντα της ΔΕΗ και με μία μόνο κλίμακα χρέωσης ενέργειας την ημέρα. Οι πελάτες που θα επιλέξουν το ΔΕΗ MyHome Online θα έχουν επιπλέον έκπτωση 50% στο ήδη χαμηλότερο πάγιο και επιστροφή Euro30 στη διάρκεια του συμβολαίου καθώς και την έκπτωση συνέπειας 5%.

Το νέο προϊόν ΔΕΗ MyHome Online είναι 24μηνης διάρκειας και είναι διαθέσιμο μόνο ηλεκτρονικά. Οι πελάτες θα λαμβάνουν μηνιαίο ηλεκτρονικό λογαριασμό, μέσω της υπηρεσίας e-bill και θα εξοφλούν τον λογαριασμό τους αποκλειστικά με πάγια εντολή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. Η επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr ή τηλεφωνικά στο 11770.