Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Νέο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του (βίντεο)

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την κάμερα αστυνομικού που κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Το βίντεο από την κάμερα ενός από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο Φλόιντ ακούγεται να λέει «δεν είμαι κακός!», ενώ παλεύει κάτω από το γόνατο του αστυνομικού που τελικά τον σκότωσε, πιέζοντάς τον με το γόνατο στο λαιμό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας παρακαλά τον αστυνομικό να σταματήσει, «δεν μπορείς να νικήσεις», λέει και ο Φλόιντ απαντά «δε θέλω να νικήσω».

Λίγες στιγμές αργότερα αρχίζει να λέει: «δεν μπορώ να αναπνεύσω», ενώ η φωνή του σβήνει μέχρι να πεθάνει.

Αν και οι διάλογοι του βίντεο είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, μέσω της δικογραφίας, το βίντεο βλέπει για πρώτη φορά το φως της.

Φαίνεται επίσης ότι δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση αφού ο Φλόιντ σταμάτησε να κινείται.

Το βίντεο είναι μέρος της δικογραφίας στην υπόθεση κατά των αστυνομικών, δύο εκ των οποίων κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ενώ οι άλλοι δύο για συνεργεία.