Κορονοϊός: κρούσμα στην Μύκονο

Η επίσημη ανακοίνωση για τον άνδρα που βρέθηκε θετικός στο τεστ ανίχνευσης. Από ποια χώρα είχε φθάσει στο νησί.

Ο κορονοϊός επισκέφθηκε ξανά τη Μύκονο μετά τα δύο κρούσματα τον Απρίλιο, αφού ένα ακόμα κρούσμα ανακοίνωσε η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μυκόνου Ντίνα Σαμψούνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, o 73χρονος είναι αλβανικής καταγωγής και ήρθε στη Μύκονο από την Αλβανία να δει την οικογένειά του.

Η επίσημη ανακοίνωση:

"Προση?λθε στο Κ.Υ. Μυκο?νου ση?μερα 15/7, ασθενη?ς ετω?ν 73, με θετικο? τεστ COVID-19, διεγνωσμε?νο απο? τον έλεγχο που πραγματοποιει?ται στις πυ?λες εισο?δου της χω?ρας.

Εκτιμη?θηκε απο? τους γιατρου?ς του Κε?ντρου Υγει?ας και πραγματοποιη?θηκε κλινικη? εξε?ταση και εργαστηριακο?ς ε?λεγχος. Ο ασθενη?ς νοσηλευ?εται στα ειδικα? διαμορφωμε?να ISO BOX του Κ.Υ. και του ε?χει χορηγηθει? φαρμακευτικη? αγωγη?".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής, το Κέντρο Υγείας ακολουθει? πιστα? και υποδειγματικα? τα υγειονομικα? πρωτο?κολλα του ΕΟΔΥ, στην διαχει?ριση των ασθενω?ν ο?πως και στο παρελθο?ν.