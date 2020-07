Πολιτισμός

Αρχαιοκάπηλος πιάστηκε στα “δίχτυα” της ΕΛ.ΑΣ. (εικόνες)

Οι Αρχές κατά την έρευνά τους εντόπισαν δεκάδες αρχαία αντικείμενα, ενώ προχώρησαν στην κατάσχεση και άλλων, σχετικών με αυτά, στοιχείων.

Ένας 64χρονος συνελήφθη στην Δράμα έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για αρχαιοκαπηλία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κατοχή του 64χρονου βρέθηκαν χιλιάδες αρχαία νομίσματα, καθώς και άλλα αρχαία αντικείμενα. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ειδικότερα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχές της Δράμας, κατά την οποία κατέσχεσαν από την οικία και τον επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα:

5.533 αρχαία νομίσματα που ανάγονται από την εποχή του σιδήρου (9ος αιώνας π.Χ.), αντιπροσωπεύοντας όλες τις εποχές (Αρχαϊκή, Κλασσική, Ρωμαϊκή, Ελληνιστική, Βυζαντινή, και Οθωμανική).

69 αντικείμενα (δαχτυλίδια, βραχιόλια, αιχμές βέλων, ανθρώπινα ειδώλια, μενταγιόν κ.α.) που ανάγονται επίσης σε όλες τις προαναφερόμενες εποχές και

αγγείο που χαρακτηρίζεται ως κάνθαρος και ανάγεται στην Ελληνιστική περίοδο (3ος αιώνας π.Χ.).

Τα παραπάνω αντικείμενα επιδείχθηκαν σε αρμόδια αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου για την «Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Επιπλέον στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, προς περαιτέρω εκτίμηση και αξιολόγηση, πλήθος βιβλίων και φύλλων χάρτου που αφορούσαν σε αρχαία νομίσματα, ηλεκτρονικοί χάρτες τοποθεσιών, καθώς και λίστες νομισμάτων με αντιστοιχίες τιμών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα και αντικείμενα θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για φύλαξη, εξέταση και τελική αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.