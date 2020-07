Κοινωνία

Ντοκουμέντο: Το “φαρμακείο” του ψευτογιατρού (εικόνες)

Ανάμεσα σε βότανα και διάφορα υγρά σκευάσματα, είχε το υγράεριο για τον αναπτήρα του και βενζίνη!

Το «φαρμακείο» της ψεύτικης ελπίδας, το «αρχείο» της απάτης, ο «βωμός», ο «τύμβος» του ψευτογιατρού, ήταν ένα μεταλλικό… ερμάριο σε μια άκρη της πολυτελούς κατοικίας του, το οποίο αναδεικνύει την αβάσταχτη ελαφρότητα εκμετάλλευσης αρρώστων και απαξία της ανθρώπινης ανάγκης για τη ζωή.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έμειναν εμβρόντητοι από τον «μικρό χώρο» που είχαν καταλάβει στο σπίτι του δήθεν… σωτήρα, τα θύματά του και η ελπίδα για πλήρη ίαση που υποσχόταν.

Στο φωτογραφικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιεί ο «Ελεύθερος Τύπος», ανάμεσα στα γιατροσόφια, βοτάνια και δήθεν θαυματουργά αποστάγματα, ο 47χρονος είχε το… υγραέριο για τον αναπτήρα, βενζίνη, υγρά για… φακούς επαφής, απιονισμένο νερό για… ηλεκτρικό σίδερο.

Στον ίδιο χώρο υπήρχαν στοιβαγμένα ένα στρατιωτικό καπέλο… αεροπόρου, φυσιολογικός ορός, εκκλησιαστικά βιβλία, μέλι, αλλά και φάκελοι για το ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας C4I TETRA, που χρησιμοποιούσε η Ελληνική Αστυνομία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και για αρκετά χρόνια αργότερα. Εκεί υπήρχαν και «ιατρικοί» φάκελοι των ασθενών-θυμάτων του αλλά και βιβλία για τις δήθεν πρωτοποριακές δίαιτες που θα βοηθούσαν παράλληλα με τα «γιατροσόφια» του.

Από αυτή τη δίαιτα, ο μικρός Θεοδόσης δεν μπορούσε να συνεχίσει τη «θεραπεία» λόγω δυσκολίας στην κατάποση αλλά και συνεχιζόμενων εμετών. Στις 11 Δεκεμβρίου 2016 ο Θεοδόσης εισήχθη σε κωματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 17 Φεβρουαρίου 2017. Ο 16χρονος Θεοδόσης ήθελε ένα… σουβλάκι, με τον ψευτογιατρό να του το απαγορεύει για να μην ξεφύγει από τη διατροφή του σκόρδου, της κανέλας Κεϋλάνης, της εχινάκεια, της τσουκνίδας, του μαύρου κύμινου και της γκραβιόλας του «Πολεμιστή του Καρκίνου»…

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν λάβει μέχρι και σήμερα 20 καταθέσεις επιβεβαιωμένων θυμάτων του ψευτογιατρού, από τις περίπου 100 καταγγελίες που έχουν λάβει συνολικά. Το ύψος της απάτης που πλέον τη μετατρέπει σε κακουργηματική, από τις 58.000 ευρώ έχει φθάσει τις 375.000 ευρώ. Ο αριθμός των θυμάτων αλλά και το ύψος των χρημάτων που έχει αποκομίσει αναμένεται, σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, να αυξηθεί κι άλλο.

Πέρα από τους θανάτους του Θεοδόση, της μικρής Δέσποινας, του 76χρονου Χρήστου, που είχαν πέσει θύματα του, έχουν επιβεβαιώσει ως θύμα και την 35χρονη νηπιαγωγό, μητέρα δύο παιδιών, που είχε καρκίνο στο στήθος και εκείνος τις έκανες ενέσεις αρτεμισίνης για την ελονοσία. Ερευνάται επίσης ο θάνατος μιας 47χρονης γυναίκας στην Κύπρο, ωστόσο εκείνη έχασε τη ζωή της, πριν κάνει τις… θαυματουργές ενέσεις!

Σημειώνεται πως τα 98.000 ευρώ από τα συνολικά 375.000 ευρώ, που φαίνεται προς το παρόν να έχει λάβει από εξαπατημένα θύματα ο ψευτογιατρός, προέρχονται μόνο από ένα θύμα του. Εναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά και τον είχε πείσει ότι με ενέσεις βλαστοκυττάρων θα «εξάλειφε» το 82% της αναπηρίας του και θα τον έκανε να παίζει μπάλα!

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος