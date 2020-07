Οικονομία

Αναδρομικά: Τα θολά σημεία της απόφασης του ΣτΕ

Οι “φόβοι” των ειδικών, ο γρίφος των δημόσιων υπαλλήλων, η «εξαίρεση» των επικουρικών και το νέο κύμα αιτήσεων για διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων.

Φόβους πως μπορεί μέσα στο καλοκαίρι, χιλιάδες συνταξιούχοι να δημιουργούν ουρές έξω από τον ΕΦΚΑ για να υποβάλλουν αιτήσεις διακοπής της παραγραφής των αξιώσεών τους για τα αναδρομικά, όπως έγινε το 2018, εκφράζουν ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι όσο η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της τόσο παραμένει και ο κίνδυνος μιας νέας μαζικής στροφής των συνταξιούχων σε δικηγορικά γραφεία και εργατολόγους.

Αν και κυβερνητικά στελέχη σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πάρουν τα αναδρομικά όλοι οι συνταξιούχοι που τα δικαιούνται, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση ποιοι και πόσοι είναι αυτοί δημιουργεί νέο προβληματισμό και αγωνία σε εκατοντάδες χιλιάδες δυνητικούς δικαιούχους.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν πως το πολιτικό κόστος ενός πιθανού νέου κύματος προσφυγών στη δικαιοσύνη ή και υποβολής αιτήσεων προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή των αξιώσεων όπως έγινε από 1 εκατ. και πλέον συνταξιούχους το 2018, θα είναι μεγάλο. Όπως μεγάλο, κοντά στα 4 δισ. ευρώ, είναι και το δημοσιονομικό κόστος μιας καθολικής εφαρμογής για το επίμαχο 11μηνο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, «πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρξει μία ρύθμιση, η οποία θα καταλαμβάνει κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων και όχι μόνον εκείνους οι οποίοι προσέφυγαν».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα εντάξει τη συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ μέσα στη γενικότερη δημοσιονομική στρατηγική, για να συμπληρώσει βέβαια ότι στο ίδιο πλαίσιο, θα επιδιωχθεί καιμία πολύ μεγάλη στήριξη σε άλλες κατηγορίες, ιδίως τους νέους εργαζόμενους, «ώστε να δημιουργήσουμε ένα θετικό ισοζύγιο και για τα μελλούμενα».

Τη δέσμευσή του ότι θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ, επανέλαβε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Θα σεβαστούμε τις δικαστικές αποφάσεις, που σημαίνει ότι θα τις υλοποιήσουμε», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι θα μελετήσουμε την απόφαση, έτσι ώστε να ενημερώσει το υπουργείο Εργασίας το υπουργείο Οικονομικών ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος. «Θα δούμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα και όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε ανακοινώσεις. Εμείς θα αποτιμήσουμε το δημοσιονομικό κόστος», επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με νομικούς και κυβερνητικούς κύκλους, η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς το επίμαχο διάστημα, υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δεν είχε ενταχθεί το ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ).

Επίσης τίθεται ζήτημα σε σχέση με τις επικουρικές συντάξεις και κατά πόσο καλύπτονται από τις εν λόγω αποφάσεις, καθώς στελέχη του υπουργείου Εργασίας υποστηρίζουν ότι το αρμόδιο επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΑ που εξελίχθηκε σε ΕΤΕΑΕΠ) δεν περιλαμβάνεται ευθέως στις περιλήψεις των αποφάσεων. Επίσης, με βάση την απόφαση του ΣτΕ, μένει ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αγωγών από όσους συνταξιούχους δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Τέλος, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο παραγραφής των διεκδικήσεων, κυρίως για τους συνταξιούχους που προέρχονται από το δημόσιο, καθώς αμφισβητείται, εκτός από το εάν περιλαμβάνονται ή όχι στην απόφαση και εάν το όριο της παραγραφής των αξιώσεών τους είναι η 2ετία ή η 5ετία.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ανησυχούν θεωρώντας ότι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έδωσε μια «Σολομώντεια λύση». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), η απόφαση επιστρέφει στους συνταξιούχους ελάχιστα σε σχέση με τα 80 δισ. ευρώ, που ήταν το σύνολο των περικοπών.

Το ΕΝΔΙΣΥ τονίζει ότι:

Η απόφαση του ΣτΕ (1439/20) για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έχει τα εξής σκέλη:

Όλοι εκείνοι που έχουν καταθέσει αγωγές έως το 2015 πρόκειται να λάβουν αναδρομικά ποσά από το 2013 έως τον Μάιο του 2016. Όσοι έχουν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μετά τον Ιούνιο του 2015, θα λάβουν ποσά μόνο για το εντεκάμηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, δεν δίνονται αναδρομικά ποσά για την περίοδο μετά τον Μάιο του 2016. Παραμένει νομικά ανοιχτό το θέμα άσκησης αγωγών από τους συνταξιούχους για το εντεκάμηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 για όσους δεν έχουν ακόμα καταθέσει.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν ποσά που περικόπηκαν έως τέλη του 2018 από τους συγκεκριμένους νόμους του 2012 και θεωρούν ότι η απόφαση του ΣτΕ αφήνει πολλά νομικά ζητήματα ανοιχτά. Μάλιστα, το ΕΝΔΙΣΥ στηρίζει την άποψη για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για τη δικαίωση των συνταξιούχων.

