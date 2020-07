Life

Στο... σφυρί το σκάφος του “Alien” και τα γάντια του “Ρόκi”

Το κράνος του Τομ Κρουζ από το «Τοπ Γκαν», το φωτόσπαθο του Όμπι-Ουάν Κενόμπι, τα γάντια πυγμαχίας του «Ρόκι» και το διαστημικό σκάφος του «Άλιεν» θα πουληθούν μεταξύ άλλων αντικειμένων σε δημοπρασία που θα γίνει στο Λος Άντζελες τον επόμενο μήνα.

Στο σφυρί θα βγουν επίσης εκατοντάδες αντικείμενα που χρησιμοποίησαν θρύλοι του Χόλιγουντ σε κλασικές πλέον ταινίες, όπως αξεσουάρ του Χάρισον Φορντ από τη σειρά ταινιών «Ιντιάνα Τζόουνς» ή του Κλιντ Ίστγουντ από τον «Εκδικητή εκτός νόμου». Η διαδικτυακή δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 26 και 27 Αυγούστου.

Το κορυφαίο αντικείμενο θεωρείται μια μακέτα μήκους τριών μέτρων του Nostromo, του διαγαλαξιακού σκάφους στο οποίο εξελίσσεται το διαστημικό θρίλερ του Ρίντλεϊ Σκοτ «Άλιεν». Εκτιμάται ότι μπορεί να πιάσει ακόμη και 500.000 δολάρια. Είναι κατασκευασμένη από ξύλο και μέταλλο και χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά πλάνα του διαστημικού σκάφους. Ο σκηνοθέτης, που τράβηξε ο ίδιος τα πλάνα αυτά, την είχε βάψει σε σκούρο γκρι χρώμα, καλυμμένη με πατίνα, για να πείθει ότι είχε ταξιδέψει επί δεκαετίες στο διάστημα, σύμφωνα με τους οργανωτές της δημοπρασίας, τον οίκο Prop Store.

Όπως πολλά από τα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν, η μακέτα ανήκε σε ένα μέλος του κινηματογραφικού συνεργείου. Συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε αφού την βρήκαν σε έναν κήπο, καλυμμένη με ένα πλαστικό, πριν από περίπου 15 χρόνια.

«Αυτό που ψάχνουν οι συλλέκτες είναι αντικείμενα από τις ταινίες με τις οποίες μεγάλωσαν, τις ταινίες που λατρεύουν», εξήγησε ο Μπράντον Αλίνγκερ, ένας από τους υπεύθυνους του Prop Store.

Σε δημοπρασία θα πουληθούν επίσης μια πλήρης στολή του Νταρθ Βέιντερ (μία από τις πέντε που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων») και η λαβή ενός φωτόσπαθου που κρατούσε ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στην «Επίθεση των Κλώνων».

Το αυθεντικό κράνος πιλότου του Τομ Κρουζ από το «Τοπ Γκαν» εκτιμάται ότι θα φέρει στα ταμεία περίπου 70.000 δολάρια. Το κράνος γράφει επάνω το όνομα «Μάβερικ», όπως ονομαζόταν ο ήρωας που ενσάρκωσε ο Κρουζ. Τα γάντια του μποξ του Σιλβέστερ Σταλόνε φέρουν επίσης την επιγραφή «Ρόκι».

Οι λάτρεις του Ιντιάνα Τζόουνς μπορούν να αγοράσουν το μπρούτζινο μετάλλιο από τη Ράβδο του Ρα που χρησιμοποίησε ο Χάρισον Φορντ στους «Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού» για να εντοπίσει πού ήταν κρυμμένο αυτό το πολύτιμο λείψανο.