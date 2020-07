Κοινωνία

Πανεπιστήμια: Πώς θα γίνει η εισαγωγή μαθητών που διακρίθηκαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.

Τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα μαθητές του λυκείου που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2020-21), διευκρίνισε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, με βάση τον πρόσφατα ψηφισθέν νόμο (4692/2020), προβλέπεται η εγγραφή εφ’ όσον κατά τη διάρκεια φοίτησης σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ο μαθητής έχει διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και του έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) ή έχει διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, είτε έχει διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Επιπλέον, προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου.

Τα παραπάνω θα ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και αφορούν τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019-20 και εφεξής.