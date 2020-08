Life

Νέο ντοκιμαντέρ για τις Spice Girls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Girl Powered: The Spice Girls" θα προβληθεί το 2021 και θα περιλαμβάνει πλάνα αρχείου και "αποκαλυπτικές συνεντεύξεις".

Το Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προβάλλει ένα ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ για την ιστορία του βρετανικού γυναικείου συγκροτήματος της ποπ The Spice Girls με αφορμή τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τραγουδιού τους «Wannabe».

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Girl Powered: The Spice Girls» θα προβληθεί το 2021 και θα περιλαμβάνει πλάνα αρχείου και «αποκαλυπτικές συνεντεύξεις» με λεπτομέρειες για το πώς οι Posh, Baby, Ginger, Sporty και Scary Spice αγωνίστηκαν για την επιτυχία, ενώ στη μουσική σκηνή κυριαρχούσαν τιτάνες της Britpop όπως οι Oasis και Blur.

«Η ιδέα της αξιοποίησης της ιστορίας των απίστευτα δημοφιλών και πρωτοπόρων κοριτσιών, των "Spice Girls" για την αφήγηση μιας πολυεπίπεδης κοινωνικής ιστορίας ήταν πολύ καλή για να προσπεραστεί» δήλωσε η Αλίσα Πόμεροϊ, υπεύθυνη ντοκιμαντέρ του Channel 4. «Οι Spice Girls αντιπροσώπευσαν και επηρέασαν μια γενιά γυναικών και τώρα, σχεδόν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους, η ιστορία τους ρίχνει φως στην εποχή του σύγχρονου φεμινισμού με τρόπους που μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως για πρώτη φορά».

Οι Spice Girls, που αρχικά διαλύθηκαν το 1999 μετά από εννέα single στο νούμερο ένα των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, επανενώθηκαν για δύο περιοδείες το 2007 και το 2019 (εκτός από την Posh). Ενώ η επιστροφή τους το 2007 καταγράφηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC, «Giving You Everything», η ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ του Channel 4 έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι το γκρουπ θα ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία το 2021 για να γιορτάσει την 25η επέτειό του.

Τέσσερα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος - Mel C, Mel B, Geri Horner και Emma Bunton - φέρεται να σχεδιάζουν συναυλίες σε όλη την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Αμερική. Όμως, η Βικτόρια Μπέκαμ που απέρριψε την περιοδεία του 2019 δεν φαίνεται να συμμετάσχει και στα νέα σχέδια του γκρουπ.