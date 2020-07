Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Πού και μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια.

Ξεκινά αύριο Παρασκευή η διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr paidikoi.eetaa.gr). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).