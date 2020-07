Πολιτική

Ποινική δίωξη στην Τουλουπάκη για κακούργημα

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε στην Εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Novartis.

Την ποινική δίωξη της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη για σοβαρότατα αδικήματα που αφορούν τους χειρισμούς της στην υπόθεση της Novartis, αποφάσισε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών με βάση την σχετική παραγγελία του αντιεσαγγελέα Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή. Πλέον, η κ. Τουλουπάκη είναι κατηγορούμενη για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας και τα πλημμελημματικού βαθμού κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση δικαστικού απορρήτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί, προκειμένου να χρεωθεί σε ανακριτή.

Παράλληλα, με απόφαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βαγγέλη Ιωαννίδη, ξεκινά προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες όλων των προσώπων τα οποία με βάση το πόρισμα του έτερου ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού Λάμπρου Σοφουλάκη, πρέπει να ελεγχθούν ποινικά. Ο κ. Ιωαννίδης διέταξε την έναρξη προκαταρκτικών ερευνών με στόχο την διακρίβωση τέλεσης αδικημάτων, όπως ορίζει στο πόρισμα του ο κ. Σοφουλάκης ο οποίος κρίνει πως ο κ. Γιάννης Αγγελής πρέπει να ελεγχθεί για ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση για όσα έχει καταθέσει σε εισαγγελείς και προανακριτική επιτροπή, καθώς και για παράβαση καθήκοντος για τα στοιχεία τα οποία αρνήθηκε να παραλάβει από Αμερικανούς Ομοσπονδιακούς, αλλά και για την ανάσυρση από το αρχείο των μηνύσεων πολιτικών προσώπων τις οποίες ο ίδιος είχε αρχειοθετήσει. Η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου να ελεγχθεί για ψευδορκία και ψεύδη καταμήνυση για τις καταθέσεις της και για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης από την υπόθεση της Novartis. Η έρευνα της Εισαγγελίας αφορά, επίσης, βάσει της κρίσης του Σοφουλάκη, τους Νίκο Μανιαδάκη, Κωνσταντίνο Φρουζή και Νίκο Μανία για τα αδικήματα της ψευδορκίας.

Η έρευνα των δύο ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών ξεκίνησε πριν έναν χρόνο με πρώτο υλικό για την υπόθεση, τις καταγγελίες του συναδέλφου τους Ιωάννη Αγγελή αλλά και τις μηνύσεις πολιτικών προσώπων κατά της κ. Τουλουπάκη για χειρισμούς της στην μεγάλη υπόθεση Novartis που, όπως της καταλογίζεται, είχαν στόχευση πολιτικούς αντιπάλους της προηγούμενης κυβέρνησης και όχι την πραγματική ποινική αξιολόγηση ενεργειών της φαρμακοβιομηχανίας που προσφάτως αποδέχθηκε στις αρχές των ΗΠΑ ότι δωροδοκούσε γιατρούς κρατικών νοσοκομείων.

Μετά την εξαντλητική εξέταση στοιχείων και μαρτύρων οι δύο ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί αξιολογώντας το ίδιο υλικό σχημάτισαν διαφορετική ποινική εκτίμηση για τα πρόσωπα και γεγονότα με τα οποία ασχολήθηκαν, συγκλίνοντας ωστόσο και οι δυο πως το φόντο της υπόθεσης είναι η πολιτική.

Και στα δύο πορίσματα των αρεοπαγιτών τίθενται "εκτός κάδρου" οι δύο επίκουροι της Εισαγγελέως Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης και έτσι η Εισαγγελία Πρωτοδικών θέτει το σκέλος αυτός της υπόθεσης στο αρχείο.