Κοινωνία

Επεισόδια στην Πατησίων: Η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα (εικόνες)

Τα στοιχεία από την Αστυνομία και τα ευρήματα κατά τις συλλήψεις που έγιναν στα χθεσινά επεισόδια στην Πατησίων.

Μετά το πέρας χθεσινής συγκέντρωσης στην πλατεία Βικτωρίας, ομάδα 100 περίπου ατόμων, αφού απομακρύνθηκαν από τον χώρο της συγκέντρωσης, κινήθηκαν προς την οδό Πατησίων, κρατώντας ξύλινα καδρόνια και έχοντας οι περισσότεροι εξ αυτών καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κράνη.

Στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Αντωνιάδου, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» πετώντας εναντίον τους πέτρες, γυάλινα μπουκάλια κ.α. αντικείμενα.

Επιπλέον έρριψαν κατά των αστυνομικών και αυτοσχέδιο εμπρηστικό εκρηκτικό μηχανισμό (Α.Ε.Ε.Μ.), αποτελούμενο από πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και προσαρμοσμένη κροτίδα, ο οποίος παρότι ενεργοποιήθηκε ευτυχώς δεν εξερράγη, λόγω μη πλήρους καύσης του φυτιλιού της κροτίδας. Ο μηχανισμός κατασχέθηκε και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Για τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών συνελήφθησαν 3 Έλληνες 27, 28 και 30 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην προαναφερόμενη ομάδα.

Επιπλέον:

ο 28χρονος συλληφθείς προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του, χτυπούσε τους αστυνομικούς με ξύλινο κοντάρι που κρατούσε, το οποίο και κατασχέθηκε,

ο 30χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς που είχαν ακινητοποιήσει τον προαναφερόμενο 28χρονο συλληφθέντα, με σκοπό να αποτρέψει τη σύλληψη χτυπώντας τους με ξύλινο κοντάρι που κρατούσε, το οποίο και κατασχέθηκε

ενώ ο 27χρονος είχε συλληφθεί πρόσφατα (04-07-2020) και πάλι για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών στα Εξάρχεια.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.