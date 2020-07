Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εβδομαδαία ενημέρωση από τον Χαρδαλιά

Επιστρέφει η τακτική ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα.

Επανέρχεται η ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση και αποκλειστικά για επιχειρησιακά θέματα που αφορούν στα ζητήματα διαχείρισης του Covid 19, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η ενημέρωση θα γίνεται κάθε Τρίτη στις 18:00, στο νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο Κτήριο Φάρος, στην Κηφισίας 37-39, στο Μαρούσι από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά. Επιπλέον, ο κ. Πέτσας ενημέρωσε ότι καθώς οι επιδημιολογικοί δείκτες στη Σουηδία βελτιώνονται, οι πτήσεις θα επιτραπούν από τις 20 Ιουλίου αντί για 22 Ιουλίου, που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

«Η Κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά την εξέλιξη της πανδημίας. Εντείνει τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, αλλά επιμένει στην καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού: Που είναι ο εφησυχασμός. Η χαλάρωση που οδηγεί στα απαράδεκτα φαινόμενα συγχρωτισμού. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη εντείνει τους ελέγχους και θα τους πυκνώσουν ακόμη περισσότερο. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, σύσκεψη συναρμόδιων Υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων. Είναι ανάγκη -όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι, με ένα δεύτερο κύμα, είναι επιτακτική ανάγκη, να τηρούνται αυτά τα οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας» υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ο πρωθυπουργός σε συνεργασία με άλλους οκτώ ηγέτες της ΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και κυρίως την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των οικονομιών και της απασχόλησης στα κράτη μέλη της Ένωσης» τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Υποστηρίζει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά πολύ λίγα, πολύ αργά» πρόσθεσε.

Ο κ. Πέτσας είπε ότι ενόψει της αυριανής συνεδρίασης ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις και τόνισε ότι μετά το τέλος της Συνόδου δεν πρέπει να γυρίσουμε στις πατρίδες μας χωρίς μια λύση κοινής αποδοχής.

Επισήμανε ότι «η Ελλάδα προσέρχεται συνοψίζοντας τις θέσεις της σε τρεις άξονες. Να διατηρηθεί το ύψος των ενισχύσεων που πρότεινε η ευρωπαϊκή επιτροπή. Να διατηρηθεί η προτεινόμενη από την επιτροπή αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων ώστε ο κεντρικός κορμός των ενισχύσεων να είναι επιχορηγήσεις και όχι ο δανεισμός. Να μην υπάρξουν πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης παρά μόνο όσες ήδη προβλέπονται στις συνθήκες και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης».

Δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές οι συνταξιούχοι

Η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, τόνισε ο κ. Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πρόσθεσε, όμως, ότι πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος και χρόνος υλοποίησης των δικαστικών αποφάσεων σε συνάρτηση πάντα με τις οικονομικές εξελίξεις και τις δυνατότητες της χώρας. «Δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές οι συνταξιούχοι και να τρέχουν σε δικηγόρους. Δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να περιμένουν τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης» υπογράμμισε.

Για το θέμα της Αγίας Σοφίας και το εάν τεθεί στην Σύνοδο Κορυφής, ο κ.Πέτσας ανέφερε μεν ότι βασικό θέμα της συνόδου είναι το ταμείο Ανάκαμψης, αλλά πρόσθεσε ότι «αυτά τα ζητήματα διαμορφώνονται σιγά- σιγά στην ευρωπαϊκή ατζέντα». Χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» τα συμπεράσματα Μπορέλ, όπως τα αποτύπωσε, και επισήμανε την ανάληψη ευθύνης από μέρους του κ. Μπορέλ για κατάρτιση μέτρων κατά τη Τουρκίας εάν συνεχίσει την παραβατική της συμπεριφορά. «Είναι δεδομένο ότι η απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο» υπογράμμισε ο κ. Πέτσας και επανέλαβε ότι είναι «ιστορικό λάθος» εκ μέρους της Τουρκίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην επιστολή των πέντε χωρών στον ΟΗΕ με την οποία αίρεται η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη, και είπε ότι η Ελλάδα αναδεικνύει τις αντιφάσεις της λιβυκής αυτής της κυβέρνησης, η οποία υπέγραψε το παράνομο μνημόνιο με την Τουρκία.

«Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος Δικαίου και αυτό πρέπει να το σέβονται όλοι». Με αυτή την κατηγορηματική απάντηση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, απέκλεισε την έκδοση των Τούρκων αξιωματικών που συμμετείχαν στο πραξικόπημα, στην Τουρκία. Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην υπουργού 'Αμυνας κ. Αποστολάκη περί του ιδίου θέματος, παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στον ίδιο για περαιτέρω διευκρινίσεις. «Για όσους λένε αυτά που λένε, ας κληθούν οι ίδιοι να απαντήσουν» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με την συνάντηση του Βερολίνου, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν μυστικές συναντήσεις, υπάρχουν συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων που δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στη Βόρεια Μακεδονία, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θέλει την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας από όλες τις γειτονικές χώρες κάτι που θα είναι προς όφελος όλων.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την παρουσία του βουλευτή της ΝΔ Κ.Μπογδάνου σε συγκέντρωση για το μεταναστευτικό, όπου παρίστατο και ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Η.Κασιδιάρης, ο κ. Πέτσας είπε ότι «ένας βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας αν το επιθυμεί».