Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Εκκένωση κατασκήνωσης και οικισμών. Επί τόπου ο Χαρδαλιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πούντα-Ζέζα του Λαυρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν ελλοχεύει, τουλάχιστον έως αυτή την ώρα, κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Την εισήγηση να εκκενωθεί προληπτικά η κατασκήνωση «Το Ξέγνοιαστο Μελίσσι», έκανε η Πυροσβεστική, ενώ εκκενώνονται και τέσσερις οικισμοί.

Πρόκειται για τους εξής οικισμούς: Αγριλέζα, Αγ. Γεράσιμος, Καμάριζα και Σούνιο.

Στο σημείο έσπευσαν και αρχικά 20 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ αργότερα ενισχύθηκαν με τις δυνάμεις να αποτελούνται συνολικά από: 49 πυροσβέστες με 19 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικοπτερα.

Στο σημείο μετέβη και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η εικόνα ειναι αρκετά βελτιωμένη, ωστόσο η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει μεγάλο μέτωπο, αλλά αρκετά διάσπαρτα μέωπα στην περιοχή, όποιυ ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πρόβλημα για τους πυροσβέστες αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο στην περιοχή.

Φωτογραφίες: protothema.gr, lifo.gr, cnn.gr