Life

Διάσημη εταιρεία κιθάρων προσφέρει 59.000 δολάρια για έγγραφα που έχασε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εν λόγω έγγραφα που αναζητούνται, περιέχουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα σχετικά με μερικά από τα πιο εμβληματικά όργανα.

Η εταιρεία κιθάρων Gibson θέλει πίσω κάποια έγγραφα που χάθηκαν και για το λόγο αυτό είναι πρόθυμη να πληρώσει.

Τα εν λόγω έγγραφα που αναζητούνται -σπάνια βιβλία αποστολής κιθάρων Gibson από τα τέλη της δεκαετίας του 1950- μπορεί να μη φαίνονται πολύτιμα, αλλά περιέχουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα σχετικά με μερικά από τα πιο εμβληματικά όργανα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Αυτό, έκανε την εταιρεία να εκτιμήσει ότι η αμοιβή που θα δώσει σε όποιον επιστρέψει τα έγγραφα θα είναι 59 χιλιάδες δολάρια.

Μεταξύ των οργάνων που αναφέρονται στα βιβλία είναι το μοντέλο Les Pauls του 1959 και του 1960. Το Les Paul του 1959 ειδικότερα, με το εμβληματικό φινίρισμα θεωρείται από καιρό το ιερό δισκοπότηρο των ηλεκτρικών κιθάρων.

Η έκδοση του μοντέλου Les Paul του 1959 δεν είχε εμπορική απήχηση και η Gibson κατασκεύασε μόνο 643 κιθάρες. Όμως η αγάπη των ροκ σταρ στην εν λόγω κιθάρα ανέβασε την αξία της την επόμενη δεκαετία και σήμερα όσοι θα ήθελαν να αποκτήσουν μία Les Paul του 1959, σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να δαπανήσουν μέχρι και 500 χιλιάδες δολάρια.

Η Gibson πιστεύει ότι τα έγγραφα αυτών των οργάνων εξαφανίστηκαν όταν η εταιρεία έφυγε από το Kalamazoo του Michigan και μετακόμισε στο Nashville τη δεκαετία του 1980.

Μάλιστα η εταιρεία έχει αποφασίσει να δώσει το ποσό σε όποιον της επιστρέψει τα έγγραφα χωρίς περεταίρω ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα απέκτησε.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτά τα έγγραφα καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το αποκορύφωμα της Χρυσής Εποχής μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εμπορικού της εταιρείας, Cesar Gueikian. «Ενώ είναι παλιά σκονισμένα βιβλία για οποιονδήποτε άλλο, αυτά τα βιβλία αποτελούν μέρος της ιστορίας μας, του DNA και του παρελθόντος μας» πρόσθεσε.