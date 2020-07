Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2: Παράταση για την υποβολή δηλώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, οι πληττόμενες επιχειρήσεις από την κρίση του κορoνοϊού θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “Mybusiness support” έως και την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως αναγράφεται σε σχετική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με αυτήν, "Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 22η Ιουλίου 2020".

Υπενθυμίζεται πως, προηγουμένως, ως καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 15η Ιουλίου.