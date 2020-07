Πολιτική

Τσίπρας από Ζάκυνθο: Χωρίς σχέδιο η επανεκκίνηση του Τουρισμού

Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς των πεδίων του Τουρισμού και του κορονοϊού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση επανεκκίνησε τον τουρισμό δίχως σχέδιο και με μεγάλο ερασιτεχνισμό, όσον αφορά τα μέτρα προστασία απέναντι στην εξάπλωση του κορονοϊού και σήμερα φοβάμαι ότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα διπλό κίνδυνο: ο τουρισμός καρκινοβατεί και η αναζωπύρωση της επιδημίας είναι προ των πυλών» δήλωσε, από το αεροδρόμιο Ζακύνθου, όπου έφτασε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο κ. Τσίπρας ανέφερε για τα μηνύματα και τις δράσεις που πραγματοποίησε η κυβέρνηση της ΝΔ ότι «όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση πέρα από την έλλειψη σχεδίου και πέρα από τον ερασιτεχνισμό εξέπεμψε και αντιφατικά μηνύματα και με τις δράσεις και με τις αποφάσεις της». Υποστήριξε, ακόμα, ότι «πρώτα και κύρια, δεν εφάρμοσε ενιαία πρωτόκολλα επιδημιολογικά σε όλες τις πύλες εισόδου και βεβαίως δεν είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι που έρχονται από τα χερσαία σύνορα, και διαφορετικοί αυτοί οι οποίοι έρχονται στα αεροδρόμια και στα λιμάνια μας. Η εφαρμογή ενιαίων πρωτοκόλλων ήταν κάτι αυτονόητο που έπρεπε να είχε προνοήσει όπως επίσης έπρεπε να είχε απαιτήσει την δυνατότητα να υπάρχει τεστ για τον κορονοϊό για κάθε επισκέπτη που έρχεται αεροπορικός σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας από το εξωτερικό».

Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας στάθηκε και στη χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, αλλά και στην απόφαση της κυβέρνησης να «πάρει πίσω την απόφαση για τα πανηγύρια σε όλη τη χώρα» σχολιάζοντας ότι «ότι για τα πανηγύρια είναι η ίδια η κυβέρνηση και οι αποφάσεις της». Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «αντιφατικά μηνύματα και προς τους πολίτες, να φοράμε μάσκα να μη φοράμε μάσκα, μια εβδομάδα πριν πήραν απόφαση να άρουν την υποχρέωση μάσκας στα εμπορικά κέντρα, χθες μας έλεγαν ότι πρέπει εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος που λέει ότι πρέπει να φοράνε μάσκα σε κλειστό χώρο οι πολίτες. Οι αντιφάσεις αυτές ήταν συνεχείς. Πήραν την απόφαση να επιτρέψουν τα πανηγύρια σε όλη τη χώρα, έξω από κάθε λογική και πριν από λίγες ημέρες αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση. Φοβάμαι ότι για τα πανηγύρια είναι η ίδια η κυβέρνηση και οι αποφάσεις της».

Τέλος, ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στη μη συμμετοχή του υπουργού Τουρισμού Χ. Θεοχάρη και του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια στην χθεσινή διυπουργική επιτροπή, και σχολίασε: «Δεν ξέρω άμα τους έχει ήδη απολύσει». Σχετικά με τα σενάρια ανασχηματισμού, δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει εδώ και ενάμιση μήνα ότι θα κάνει ανασχηματισμό και δεν προχωράει -ίσως από κάποιον εκβιάζεται».

Ακόμα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «σημασία έχει ότι δεν μπορεί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην υπάρχει ηγεσία στο υπουργείο Τουρισμού και στο υπουργείο Υγείας, στα δύο πιο κρίσιμα υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση η δημόσια Υγεία όσο και ο Τουρισμός δεν μπορεί να είναι πεδίο ερασιτεχνισμού και προχειρότητας. Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην επιρρίπτουν τις ευθύνες διαρκώς στους πολίτες, οι οποίοι στάθηκαν εξαιρετικά υπεύθυνοι σε αυτή την κρίση. Τώρα είναι η ώρα να δείξει και η κυβέρνηση υπευθυνότητα».

Τον κ. Τσίπρα συνοδεύουν στη Ζάκυνθο η Κ. Νοτοπούλου και ο Ν. Σαντορινιός, ενώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, καθώς και ο Συντονιστής της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο, Χρήστος Καραπάνος.