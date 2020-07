Οικονομία

Δημόσιο: 5330 προσλήψεις το 2021

Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο.

Συνολικά 5.330 θα είναι ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων στο Δημόσιο το 2021, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό που υπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνονται 4.015 προσλήψεις τακτικού προσωπικού, 145 προσλήψεις νομικών συμβούλων-δικηγόρων και 123 προσλήψεις ατόμων ως εποχικό προσωπικό.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν 1.047 προσλήψεις προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ μέσω ΚΑΠ.

«Σήμερα για πρώτη φορά κάνουμε πράξη τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας συμβάλλουμε στην αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων δράσης των δημοσίων φορέων και στην πιο ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας», δήλωσαν μετά την υπογραφή της απόφασης οι δύο υπουργοί.

Στην υπογραφή παρόντες ήταν η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.