Κοινωνία

Έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού και Δομοκού – Τι βρήκαν οι Αρχές (εικόνες)

Πλούσια… ευρήματα στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Από ναρκωτικά και κινητά, μέχρι σουβλιά και ρόπαλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, το βράδυ της 15ης Ιουλίουμ στις φυλακές Κορυδαλλού και Δομοκού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, μαχαίρια, σουβλιά και κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, στις φυλακές Κορυδαλλού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

12) νάιλον συσκευασίες, ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 8,3 γραμμαρίων,

(3,2) γραμμάρια λευκής σκόνης (πιθανόν ναρκωτικής ουσίας),

μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας),

(6) αυτοσχέδια μαχαίρια,

χρηματικό ποσό (63) ευρώ,

ρόπαλο και κομμάτι καθρέπτη,

(3) κινητά τηλέφωνα και (2) φορτιστές,

(4) handsfree, (2) USB και κάρτα sim.

Στις φυλακές Δομοκού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(4) αυτοσχέδια μαχαίρια,

(2) σουβλιά,

κινητό με φορτιστή,

αυτοσχέδια καλώδια με θύρα USB,

(2) αυτοσχέδιες μηχανές για τατουάζ,

woofer και (2) μικρά ηχεία.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ προανάκριση διενεργούν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας, αντίστοιχα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.