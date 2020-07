Παράξενα

Νοσοκόμα δολοφονούσε τους ασθενείς της

Σοκάρει η υπόθεση της νοσηλεύτριας που δολοφονούσε βετεράνους του πολέμου.

Νέα υπόθεση κατά συρροήν δολοφονιών ήρθε στο φώς της δημοσιότητας. Αυτήν τη φορά, μια νοσοκόμα σε νοσοκομείο βετεράνων στρατιωτικών στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ομολόγησε τη δολοφονία επτά ασθενών της.

Η 46χρονη Ρίτα Μέις εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενη για επτά δολοφονίες ασθενών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός όγδοου και ομολόγησε.

Η ομολογία της ήρθε μετά από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε όταν συγγενείς των θυμάτων υπέβαλαν σειρά μηνύσεων στο νοσοκομείο για λανθασμένη χρήση ινσουλίνης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τους.

Η Μέις άλλαξε στάση και αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι δολοφόνησε επτά ηλικιωμένους στις νυχτερινές βάρδιες της, που εργαζόταν, με μη συνταγογραφούμενη ένεση ινσουλίνης επτά από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2018, ενώ αποπειράθηκε να σκοτώσει κι άλλον ένα στο Ιατρικό Κέντρο Λούις Α. Τζόνσον στο Κλάρκσμπεργκ της Βιρτζίνια, όπως επίσης η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να προκάλεσε το θάνατο σε ένα ακόμη 92χρονο. Αρκετά από τα θύματα της μάλιστα δεν ήταν διαβητικοί, ενώ άλλα χρειάζονταν μικρές δόσεις ινσουλίνης.

Η ποινή που αντιμετωπίζει σύμφωνα να την ίδια πηγή είναι η ισόβια κάθειρξη για κάθε μία από τις δολοφονίες και 20 επιπλέον χρόνια κάθειρξης, παραμένει κρατούμενη σε φυλακή. Η εισαγγελία ελπίζει να αποκαλύψει το κίνητρό της ενόψει της επόμενης εμφάνισής της στο δικαστήριο στις 30 Οκτωβρίου. «Αν και δεν μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω στην ζωή, ελπίζουμε πως η ολοκλήρωση της έρευνας με την ομολογία της Μέις, να απαλύνει κάπως τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων», δήλωσε ο εισαγγελέας Μπιλ Πάουελ.