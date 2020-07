Κόσμος

Κορονοϊός: Η Ισπανία τίμησε τα θύματα του κορονοϊού στη χώρα

Φορώντας μαύρες μάσκες Ισπανοί και ξένοι αξιωματούχοι απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του κορονοϊού στη χώρα και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα με επικεφαλής τον βασιλιά Φελίπε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άρση του lockdown, η Ισπανία καταγράφει έξαρση των κρουσμάτων και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι παρακολουθούν περισσότερες από 120 ενεργές εστίες του ιού.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στη βορειοανατολική πόλη Λέριδα, η καταλανική τοπική κυβέρνηση επέβαλε περιορισμό στο σπίτι στους 160.000 κατοίκους της.

Οι αρχές εκεί και σε πολλές άλλες περιοχές έχουν αυξήσει τα μέτρα προστασίας έχοντας καταστήσει υποχρεωτική την χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους ακόμη και όταν είναι εφικτά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πολλοί από τους περίπου 400 προσκεκλημένους στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε έξω από το Βασιλικό Ανάκτορο στην Μαδρίτη, ήταν συγγενείς των τουλάχιστον 28.000 νεκρών από την covid-19 στην χώρα αυτή που συγκαταλέγεται στις περισσότερο πληγείσες από την πανδημία σε όλη την Ευρώπη.

Οι συγγενείς των νεκρών απέθεσαν λευκά τριαντάφυλλα πάνω σε ένα ξύλινο μαύρο βάθρο, στο κέντρο του οποίου έκαιγε μια φωτιά.

Ο βασιλιάς είπε στους συγγενείς των θυμάτων: "Δεν είσαστε μόνοι με τον πόνο σας, είναι κοινός ο πόνος, είναι η θλίψη μας που σήμερα την βλέπουν εδώ όλοι οι Ισπανοί".

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από τους νεκρούς από τη νόσο ήταν ηλικιωμένοι "οι ζωές των οποίων άλλαξαν τον ρου της ιστορίας μας" προς την Δημοκρατία.

Ο βασιλιάς εξήρε τις οικογένειες των Ισπανών που τήρησαν μια από τις αυστηρότερες καραντίνες στην Ευρώπη επιδεικνύοντας "μεγάλο κουράγιο, αυτοθυσία και πειθαρχία'", τα οποία, όπως είπε, ήταν σημαντικά για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απέτισε φόρο τιμής στους δημόσιους υπαλλήλους "που έδωσαν την μάχη της πανδημίας στην πρώτη γραμμή".

Σε μια σπάνια κίνηση ομοψυχίας, παρά τις συχνές εντάσεις με την Μαδρίτη για τις αυτονομιστικές φιλοδοξίες της Καταλονίας, ο αυτονομιστής ηγέτης της περιφερειακής καταλανικής κυβέρνησης Κιμ Τόρα, παρέστη στην τελετή.

Το ακροδεξιό κόμμα Vox ωστόσο, η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο, αρνήθηκε να παραστεί χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση "μια διαφημιστική εκστρατεία υπέρ της κυβέρνησης" και λέγοντας ότι "η αλήθεια για τα θύματα δεν ανακοινώνεται". Στη διάρκεια της τελετής μια ορχήστρα έπαιζε τον εθνικό ύμνο της χώρας.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει δεχτεί σφοδρές επικρίσεις για την διαχείριση της κρίσης, κήρυξε στα τέλη Μαϊου δεκαήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα, το μεγαλύτερο από τον εκδημοκρατισμό της χώρας μετά την πτώση του δικτάτορα Φράνκο το 1975.