Κόσμος

Εξάρθρωση δικτύου παραχαρακτών στην Ευρώπη

Με το δίκτυο φέρεται να συνδέεται η μαφιόζικη ιταλική οργάνωση Καμόρα...

Ένα εκτεταμένο δίκτυο παραχαρακτών εξαρθρώθηκε, με τη σύλληψη 44 προσώπων στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, έγινε γνωστό από τη γαλλική αστυνομία.

Σαράντα άτομα συνελήφθησαν στην Ιταλία, 3 στη Γαλλία και ένα στο Βέλγιο στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που συντονίσθηκε από την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol και επέτρεψε την κατάσχεση 8 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και 8 εκατομμυρίων ευρώ σε αγαθά, πρόσθεσε η ίδια πηγή, ενώ διευκρίνισε πως η αξία των πλαστών χαρτονομισμάτων υπολογίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τους Ιταλούς, είχε αρχίσει τον Ιανουάριο 2018 και αφορούσε ένα δίκτυο πλαστών νομισμάτων που συνδεόταν με τη ναπολιτάνικη Καμόρα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του γραφείου για την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας επιθεωρητής Ερίκ Μπερτράν.

Επρόκειτο για πλαστά χαρτονομίσματα κυρίως των 50 ευρώ.

«Εδώ και μερικά χρόνια, το 90% των πλαστών χαρτονομισμάτων ποιότητας προέρχεται από την Ιταλία. Η Καμόρα έχει ένα είδος πατέντας σ' αυτή την αγορά», σχολίασε ο Μπερτράν.