Που οφείλεται ο καύσωνας στη Σιβηρία

Το πρόσφατο κύμα καύσωνα στη Σιβηρία με θερμοκρασίες ρεκόρ που έφθασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου θα ήταν "σχεδόν αδύνατο" χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στις ανθρώπινες ενέργειες, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη προβεβλημένοι κλιματολόγοι.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες την περίοδο του καύσωνα ήταν κατά 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες σε σχέση με αυτό που θα ήταν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στη διάρκεια δεκαετιών εξαιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η τελευταία πενταετία ήταν η θερμότερη περίοδος στην ιστορία και είναι πιθανότερο από ποτέ το 2020 να είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.

Οι πόλοι της Γης θερμαίνονται ταχύτερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και οι θερμοκρασίες στη Σιβηρία--όπου συγκεντρώνεται μεγάλο ποσοστό από το πλούσιο σε άνθρακα παγωμένο υπέδαφος--ήταν κατά πέντε βαθμούς υψηλότερες από τον μέσον όρο κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου.

Μια πόλη, η Βερκχόγιανσκ, κατέγραψε θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου καταρρίπτοντας παλαιότερα ρεκόρ.

Ο Άντριου Τσαβαρέλα, ένας υψηλόβαθμος επιστήμονας της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χαρακτήρισε "εντυπωσιακές" τις διαπιστώσεις.

"Πρόκειται για περαιτέρω αποδείξεις των ακραίων θερμοκρασιών που αναμένουμε συχνότερα σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο ενός θερμότερου κλίματος", είπε.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επί ακραίων καιριών φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και οι καταιγίδες, δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, αλλά μέχρι σχετικά πρόσφατα οι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει να συνδέσουν με απόλυτη βεβαιότητα ένα μεμονωμένο καιρικό γεγονός με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η επιστημονική ομάδα έκανε προσομοιώσεις θερμοκρασιών μέσω υπολογιστή με τις σημερινές κλιματικές συνθήκες--δηλαδή περίπου έναν βαθμό πάνω από το επίπεδο αναφοράς της προβιομηχανικής περιόδου.

Στη συνέχεια το συνέκριναν με ένα μοντέλο αναπαραγωγής θερμοκρασιών πάνω από τη Σιβηρία τη φετινή χρονιά, αλλά χωρίς την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή χωρίς τον έναν βαθμό Κελσίου επιπλέον.

Διαπίστωσαν ότι ο παρατεταμένος καύσωνας θα σημειωνόταν λιγότερο από μια φορά κάθε 80.000 χρόνια χωρίς την οφειλόμενη στον άνθρωπο κλιματική αλλαγή.

Η επιστημονική ομάδα τόνισε ότι ο καύσωνας στη Σιβηρία συνιστά ένα πρόβλημα για την διεθνή κοινότητα.

Όπως τονίζει η Σόνια Σενεβιράτνι του Τμήματος Επιστημών Περιβαλλοντικών Συστημάτων της Ζυρίχης, η έρευνα έδειξε ότι ο καύσωνας είναι ένα παράδειγμα "ακραίων γεγονότων που σχεδόν αποκλείεται να συνέβαιναν" χωρίς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στον άνθρωπο.