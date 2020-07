Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Μαζική παραγωγή πειραματικού εμβολίου

Η Ρωσία σχεδιάζει να παραγάγει φέτος εγχωρίως 30 εκατ. δόσεις ενός πειραματικού εμβολίου για την Covid-19 ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν άλλες 170 εκατ. δόσεις στο εξωτερικό, δήλωσε στο Ρόιτερς ο επικεφαλής του ρωσικού ταμείου κρατικής περιουσίας.

Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου σε ανθρώπους, ένα τεστ διάρκειας ενός μήνα σε 38 ανθρώπους, τερματίσθηκε αυτή την εβδομάδα. Οι ερευνητές συμπέραναν πως είναι ασφαλές για να χρησιμοποιηθεί και πως προκαλεί ανοσολογική απάντηση, αν και η ισχύς αυτής της απάντησης είναι μέχρι στιγμής ασαφής.

Μια μεγαλύτερη δοκιμή Φάσης 3 σε μερικές χιλιάδες ανθρώπους αναμένεται να αρχίσει τον Αύγουστο, δήλωσε ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσης Επένδυσης Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Πιστεύουμε πως με βάση τα σημερινά αποτελέσματα, θα εγκριθεί στη Ρωσία τον Αύγουστο και σε μερικές άλλες χώρες τον Σεπτέμβριο..., θα καταστεί πιθανόν το πρώτο εμβόλιο που θα εγκριθεί στον κόσμο», δήλωσε σε συνέντευξη.

Περισσότερα από 100 πιθανά εμβόλια αναπτύσσονται κατά της πανδημίας. Τουλάχιστον δύο βρίσκονται στην τελική Φάση 3 των δοκιμών σε ανθρώπους, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας -- το ένα αναπτύσσεται από την κινεζική Sinopharm και το άλλο από την AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Οι παραγωγοί προσπαθούν επίσης να απαντήσουν στο ερώτημα πώς να αυξήσουν μαζικά την παραγωγή ώστε να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες ανάγκες.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε πως η ρωσική δοκιμή της Φάσης 3 θα διεξαχθεί στη Ρωσία και σε δύο χώρες της Μέση Ανατολής και θα αρχίσει όταν ολοκληρωθεί, στις 3 Αυγούστου, η δοκιμή της Φάσης 2 σε 100 ανθρώπους.