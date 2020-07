Life

Δίκη Τζόνι Ντεπ: "Κλεμμένη" η ιστορία βιασμού της Χερντ

Η πρώην βοηθός της Άμπερ Χερντ, πρώην συζύγου του Τζόνι Ντεπ τον οποίο κατηγορεί για βιαιοπραγίες, υποστήριξε ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός της «έκλεψε» τη δική της ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης, στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun στο Λονδίνο.

Κληθείσα να καταθέσει μέσω τηλεδιάσκεψης από το Λος Άντζελες, η Κέιτ Τζέιμς κατακεραύνωσε την 34χρονη ηθοποιό για την οποία εργαζόταν από το 2012 έως το 2015.

Σε ερώτηση που της έθεσε η δικηγόρος της εκδοτικής εταιρείας της Sun, NGN, η οποία αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας της, εκείνη απάντησε: «Είμαι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Για αυτόν τον λόγο βρίσκομαι εδώ».

Απαντώντας λίγο μετά στον δικηγόρο του Τζόνι Ντεπ, η Κέιτ Τζέιμς κατηγόρησε την Χερντ ότι της «έκλεψε» την ιστορία της. Επιβεβαίωσε τη γραπτή της κατάθεση όπου λέει πως ανακάλυψε ότι η Άμπερ Χερντ χρησιμοποίησε τα όσα της είχε εκμυστηρευτεί για να φτιάξει «τη δική της ιστορία προς όφελός της».

Η Άμπερ Χερντ, «πιθανόν το λιγότερο γνωστό πρόσωπο στο Χόλιγουντ», για το οποίο εργάστηκε, είχε επίσης την τάση να πίνει και της έστελνε ακατάληπτα ή προσβλητικά μηνύματα μέσα στη νύχτα.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή, ενώ καταθέτει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Βανέσα Παραντί, που ήταν ζευγάρι με τον Ντεπ για 14 χρόνια. Στη γραπτή κατάθεσή της η ίδια περιγράφει τον ηθοποιό ως έναν «ευγενικό, περιποιητικό, γενναιόδωρο και καθόλου βίαιο άνδρα και πατέρα».