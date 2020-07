Οικονομία

Αλματώδης αύξηση των ελέγχων για το παρεμπόριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατά 598,5% αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι έλεγχοι για το παρεμπόριο, ανέφερε στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλή ο Γεωργιάδης, είπε ότι από 3.940 ελέγχους που είχαν γίνει για το παρεμπόριο από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 30 Ιουνίου του 2019, δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο της προηγούμενης κυβέρνησης, έφτασαν με τη νέα κυβέρνηση ,σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα Ιούλιος του ‘19 έως Ιούλιος του’20 , τις 27.519.

Επεσήμανε ότι η μάχη κατά του παρεμπορίου, πρέπει να ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις,γιατί αυτή η μάστιγα, «στερεί δημόσια έσοδα,καταστρέφει υγιείς επιχειρήσεις,προωθεί τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και προωθεί τη λαθρομετανάστευση».

Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε γνωστό , ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση των Αρχών, σε αποθήκη στο Περιστέρι, όπου βρέθηκαν «μαϊμού» προϊόντα ένδυσης και υπόδησης αλλά και το μηχάνημα που τύπωνε τις στάμπες, που έφεραν το λογότυπο γνωστής εταιρείας.