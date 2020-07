Κόσμος

Κορονοϊός - Κίνα: Ανοίγουν με κανόνες οι κινηματογράφοι

"Ζωντανεύουν" , ξανά,οι μεγάλες οθόνες μετά το πολύμηνο κορονο-λουκέτο...

Οι περισσότεροι κινηματογράφοι στην Κίνα θα ανοίξουν και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, έπειτα από μήνες που παρέμεναν κλειστοί λόγω κορονοϊού, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς τα εγχώρια κρούσματα παραμένουν μηδενικά για δέκατη συναπτή ημέρα.

Οι κινηματογράφοι στις "χαμηλής επικινδυνότητας" περιοχές της χώρας θα επιτρέπεται να επαναλειτουργήσουν από τις 20 Ιουλίου, αλλά θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τους θεατές, οι οποίοι υποχρεωτικά θα θερμομετρούνται, ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση των κινεζικών κινηματογράφων.

Οι αιθουσάρχες θα είναι επίσης υποχρεωμένοι να πουλάνε εισιτήρια για το 30%, το μέγιστο, των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε προβολή τους και οι θεατές θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους την απόσταση του ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον Μάρτιο οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι θα άνοιγαν εκ νέου τους κινηματογράφους, οι οποίοι ήταν κλειστοί από τα τέλη Ιανουαρίου, αλλά ανακάλεσαν την απόφαση αυτή πολύ γρήγορα τον ίδιο μήνα έπειτα από τις νέες εστίες κρουσμάτων που προέκυψαν σε όλη την χώρα.

Σήμερα η Κίνα κατέγραψε ένα μόνο νέο κρούσμα κορονοϊού, το οποίο είναι εισαγόμενο, και το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας έχει χαρακτηριστεί "χαμηλής επικινδυνότητας" για έξαρση του ιού.

Τα έσοδα των κινηματογράφων έχουν υποστεί σφοδρό πλήγμα φέτος καθώς συγκαταλέγονται στις τελευταίες επιχειρήσεις που ανοίγουν και πάλι με τα νέα κρούσματα να μειώνονται και την χώρα να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων της χώρας, η Wanda Film, ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει ζημία τουλάχιστον σχεδόν 188 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο φέτος.