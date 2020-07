Οικονομία

Παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Σχετική τροπολογία καταθέτει στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική τροπολογία, που καταθέτει στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στο σχέδιο νόμου «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν η 30η Ιουνίου.

Τελευταία προθεσμία για τα κτίρια με μεγάλες αυθαιρεσίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "η 30η Σεπτεμβρίου είναι και η τελευταία προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες). Να σημειωθεί ότι οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ΄ύψος πάνω από 20%.

Για τα υπόλοιπα αυθαίρετα –κατηγορίας 1 έως 4- ισχύει κανονικά η διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης.

Με την ίδια τροπολογία, λόγω δυσχερειών στην άσκηση της οικοδομικής δραστηριότητας από την πανδημία παρατείνεται και η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των αναθεωρήσεών τους μέχρι το τέλος του 2022."