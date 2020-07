Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα νησιά θα επικρατήσει αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την ύπαρξη καρπόκαψας στην Καστανιά. Ήδη ξεκίνησε η πτήση του εντόμου (Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των:

Φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ): 10-14 Ιουλίου

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών 15-19 Ιουλίου

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: