Κορονοϊός: Προβληματισμός για τα κρούσματα στα αστικά κέντρα

Η πορεία της πανδημίας στην χώρα την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την ένατη έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου για τον Covid-19.

Στον άξονα της υγείας και της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την ένατη έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου η οποία αφορά το διάστημα 8-15 Ιουλίου, παρατηρείται αύξηση στον μέσο όρο των ημερησίων κρουσμάτων κορονοϊού που πλέον διαμορφώνεται στα 35 κρούσματα ανά ημέρα, από 25 στην προηγούμενη έκθεση. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο επιδημιολογικός δείκτης Rt βρίσκεται σταθερά κάτω από το 1 (στο 0,4). Η παραμονή του δείκτη σε επίπεδα χαμηλότερα της μονάδας και το γεγονός ότι συνυπάρχει με αυξημένο σε σχέση με την τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου, ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, δείχνει ότι συνολικά η πορεία της επιδημίας δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση του ποσοστού των επαφών.

Σημειώνεται ότι σε ημερήσια βάση σημαντικός αριθμός κρουσμάτων είναι εισαγόμενα, ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται ανά την Ελλάδα, π.χ. Ξάνθη, Καστοριά, Αττική, Θεσσαλονίκη. Από τις πύλες εισόδου τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών επί του συνόλου δειγμάτων εντοπίζονται στον Προμαχώνα . Ως εκ τούτου, και δεδομένου του επιδημιολογικού προφίλ των Βαλκανικών χωρών συνολικά αποφασίστηκε η διέλευση από τον Προμαχώνα αποκλειστικά με την επίδειξη αρνητικού PCR τεστ. Επιπρόσθετα, η συρροή κρουσμάτων που είχε εντοπιστεί στην Ξάνθη με επίκεντρο τον Εχίνο, μολονότι εξακολουθεί να παράγει νέα κρούσματα σε ημερήσια βάση, δε φαίνεται να έχει την ίδια ένταση με τον Ιούνιο.

Την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 8ης και 9ης έκθεσης, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη σημείωσαν αύξηση κρουσμάτων και πλέον κινούνται μεσοσταθμικά περί τα 8 κρούσματα ανά ημέρα. Η αύξηση αυτή των κρουσμάτων επιβάλλει την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, ενώ εντείνονται και αυστηροποιούνται πανελλαδικά οι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια σε όλους τους χώρους μαζικής συνάθροισης.

Το ποσοστό πληρότητας απλών κλινών Covid-19 πανελλαδικά είναι 7% και των κλινών ΜΕΘ 13%. Ο μέσος όρος του αριθμού των θανάτων μειώθηκε στο 0,14, με το μέσο όρο ημερών μεταξύ θανάτων να ανέρχεται σε περισσότερες από 6.Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρυθμός διπλασιασμού τόσο των κρουσμάτων, όσο και των θανάτων ανήλθε στις 97 από 91 και 94 από 86 μέρες αντίστοιχα, σημειώνοντας πρόσθετη επιβράδυνση σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

Το πλήθος των τεστ ανά χίλιους κατοίκους αυξήθηκε περαιτέρω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, από 33 σε 37. Μεσοσταθμικά διενεργήθηκαν τον Ιούλιο μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 5000 τεστ ανά ημέρα, αριθμός αυξημένος κατά 1000 σε σχέση με την προηγούμενο μήνα και οδηγούμενος από την ανάγκη για αυξημένο πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων στις πύλες εισόδου της χωράς. Από το πλήθος των ελέγχων το 0,7% επιστρέφει θετικό κατά μέσο όρο, όταν τα σχετικά ποσοστά σε Τσεχία, Βέλγιο, και Αυστρία είναι 2,7%, 1,2% και 1,1% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, και για το μεσοδιάστημα μεταξύ όγδοης και ένατης έκθεσης προόδου στην Ελλάδα διενεργήθηκαν 150 τεστ ανά θετικό κρούσμα όταν π.χ. στην Αυστρία, τη Τσεχία και το Βέλγιο τα αντίστοιχα νούμερα πλησίασαν το 80, 37 και 87. Η διασπορά στην Ελλάδα είναι 3,89 (από 2,36) κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, στην Αυστρία 9,17 (από 10,47), στη Τσεχία 8,79 (από 10,15) και στο Βέλγιο 8,52 (από 7,74).

Η κινητικότητα του πληθυσμού παρέμεινε σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας. Ως μέτρο σύγκρισης λογίζεται η μέση κινητικότητα σε σχέση με τον Απρίλιο οπόταν βρίσκονταν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η παραμονή στην κατοικία βρίσκεται στο -17%- σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση. Σταθερή εμφανίστηκε η κίνηση του πληθυσμού για τρόφιμα και φάρμακα στο +25% σε σχέση με τον Απρίλιο. Η μετακίνηση στα καταστήματα σημείωσε αύξηση 2% και πλέον διαμορφώνεται στο +52%, συνεπώς συντηρείται θετική επίδραση του σταδιακού ανοίγματος των καταστημάτων. Σταθερή παρέμεινε η προσέλευση στην εργασία και διαμορφώθηκε στο +37%. Η χρήση των ΜΜΜ παρέμεινε σταθερή στο +46%. Αύξηση σημείωσε η κινητικότητα σε πάρκα και υπαίθριους χώρους με +6%. Συνολικά η πληθυσμιακή κινητικότητα σε σχέση με τον Απρίλιο ενισχύθηκε κατά 41%, με την τελευταία εβδομάδα να σημειώνεται αύξηση κατά 1%.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), ο εποχικά διορθωμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα μειώθηκε κατά -7,9% τον Μάιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού Μαΐου, έναντι πτώσης -10,7% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης ανέκαμψε κατά +1,3%. Συνολικά στο διάστημα Μαρτίου – Μαΐου ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα υποχώρησε κατά -5,9%, ποσοστό που είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (-18,9%).

Η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) για το β’ τρίμηνο εμφάνισε αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αφενός λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών των εταιριών για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης και αφετέρου της έλλειψης εσωτερικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την έρευνα της ΤτΕ, το επόμενο τρίμηνο η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως ένα βαθμό, με την αύξηση να είναι ελαφρώς εντονότερη στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς, αναμένεται συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις που είχε καταγράψει ετήσιο ρυθμό μεταβολής +4,7% τον Μάιο.

Όσον αφορά τους πρόδρομους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, η μέση μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διατηρήθηκε σε -8% τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου. Συνολικά, στο διάστημα από τις αρχές Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου, η μέση μείωση στην Ελλάδα ανήλθε σε -8,7% έναντι -7,2% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι πληρωμές μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στο δημόσιο εμφανίζουν συνολικά μείωση σε σχέση με πέρυσι για το διάστημα από 23 Μαρτίου έως 9 Ιουλίου, με οριακές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση.

Όσον αφορά την εξέλιξη των καταναλωτικών δαπανών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, η περίοδος 23 Μαρτίου – 9 Ιουλίου καταγράφει μείωση -15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή (έναντι πτώσης -16,1% στην προηγούμενη έκθεση). Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης τις πρώτες εννέα ημέρες του Ιουλίου ανήλθε σε -13,5% καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε σύγκριση με την εικόνα του Ιουνίου (-11%).

Σταδιακή βελτίωση εμφανίζουν τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ραγδαία και απότομη μείωση της ζήτησης λόγω της επιβολής των μέτρων περιορισμού. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μείωσης της ηλεκτρονικής δαπάνης στα ταξιδιωτικά γραφεία υποχώρησε σε -66,7% τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου (από -78,7% τον Ιούνιο), στις εταιρίες μεταφορών σε -41,5% (από -56,5%) και στα πολυκαταστήματα σε -54,5% (από -62,7%).

Σημαντική αύξηση συνεχίζει να καταγράφεται στα διόδια (+120,3% από +116,7%), στις εταιρίες ενέργειας (+53,2% από +60,3%), στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (+22,3% από +27,6%), στα οικοδομικά υλικά (+31,3% από +51,3%), στα super markets και παντοπωλεία (+21,5% από +30,2%) και στους φούρνους (+39% από +75,1%). Αντίθετα, αντιστροφή της αυξητικής τάσης εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις που υποχωρούν -8,1% τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου έναντι αύξησης 11,9% τον Ιούνιο.

Σημειώνεται πως οι παραπάνω αυξήσεις αντικατοπτρίζουν και μια μεταστροφή των πολιτών σε ηλεκτρονικά κανάλια πληρωμών και δεν αποτελούν αποκλειστικά ένδειξη αυξημένης ζήτησης.

Το πλήθος διασαφήσεων για εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων ως ένας πρόδρομος δείκτης ζήτησης εμφανίζει τάση βελτίωσης με την μείωση να περιορίζεται σε -26,8% τον Ιούνιο από -35,2% τον Μάιο. Η τάση επιβράδυνσης συνεχίστηκε και στο πρώτο μισό του Ιουλίου, με τον ρυθμό μείωσης να υποχωρεί σε -17,3%. Αντίθετα, αυξητική τάση καταγράφεται στο ρυθμό μείωσης των εξαγωγών που ανήλθε σε -27,3% στο πρώτο μισό του Ιουλίου έναντι πτώσης -21,6% τον Ιούνιο και -21,8% τον Μάιο.