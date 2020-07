Οικονομία

Επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομολογιακό δάνειο της Lamda Development

Για ισχυρό κύμα προσφορών από τις πρώτες ώρες της έκδοσης κάνουν λόγοι οι πληροφορίες. Η απόδοση θα κυμανθεί μεταξύ 3,4% - 3,8%.

Αυξημένο είναι, από την πρώτη στιγμή της έκδοσης, το πρωί της Τετάρτης, το ενδιαφέρον θεσμικών, αλλά και μικρών επενδυτών, για το ομολογιακό δάνειο της Lamda Development, ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα συμπληρωθεί η χρηματοδότηση για την πρώτη φάση ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, στο Ελληνικό.

Στην αγορά διατίθενται 320.000 ομολογίες προς 1.000 ευρώ η κάθε μια, προκειμένου να είναι προσιτές στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Πληροφορίες θέλουν ήδη από την πρώτη ημέρα, οι προσφορές να έχουν καλύψει άνω του 50% του συνολικού ποσού που θα αντλήσει η Landa Development, γεγονός που κατά την αγορά, προεξοφλεί την επιτυχία της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρεία, η Lamda Development δίνει προτεραιότητα στην πρώτη 5ετία στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής και ανάπτυξης, στην ανέγερση κατοικιών, στην αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης με την ελεύθερη παραλία, την ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η Lamda, σύμφωνα με το ενημερωτικό της έκδοσης, ζητεί να αντλήσει ποσό μέχρι 320 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι οι εγγραφές γίνονται σε επιτόκιο περί το 3,5%. Tο εύρος απόδοσης έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8% για το ομόλογο της Lamda, με την εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών να ξεκινά στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και να κλείνει στις 16:00 της 17 Ιουλίου.

Τα χρήματα, που θα εξασφαλισθούν από το ομολογιακό δάνειο, θα επενδυθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (ανεξόφλητου υπολοίπου 89 εκ. ευρώ) αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου του Ελληνικού, σε θυγατρικές της Lamda Develοpment, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα:

Ποσό ύψους 100 εκ. ευρώ θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου, που εκτιμάται σε 5 έτη.

Ποσό ύψους 63 εκ. ευρώ θα διατεθεί σε εταιρείες υλοποίησης του έργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στον χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Ποσό 43,8 εκ. ευρώ θα διατεθεί εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας.

Ποσό 25 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως, ενδεικτικά, εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών, μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.



Η Lamda έχει ήδη εξασφαλίσει δανειακά κεφάλαια 850 εκ. ευρώ, όπως επίσης και 650 εκ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο τέλος του 2019, ενώ έχουν υπολογιστεί και έσοδα 400 εκατ. ευρώ από προπωλήσεις κατοικιών και εκμετάλλευση εμπορικών αναπτύξεων.

Όλοι οι χώροι του Ελληνικού θα είναι όχι μόνο επισκέψιμοι, αλλά και εύκολα προσβάσιμοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.