Αθλητικά

Η απόφαση της ΑΕΚ για τον ΠΑΟΚ και την ένσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση, αναφορικά με το δικαίωμα που έχει, δεδομένης της αντικανονική συμμετοχή 12 παικτών των Θεσσαλονικέων στο ματς του ΟΑΚΑ.

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα ένστασης, που έχει βάσει των διατάξεων του ΚΑΠ, εναντίον του κύρους του αγώνα της με τον ΠΑΟΚ, παρά την αντικανονική συμμετοχή 12 ποδοσφαιριστών της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

«Ο συγκεκριμένος λόγος ένστασης έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της ΑΕΚ! Η ηθική της ομάδας μας είναι πάνω απ’ όλα και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά!» τονίζει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ…

Η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα ένστασης, που έχει βάσει των διατάξεων του ΚΑΠ, εναντίον του κύρους του αγώνα της με τον ΠΑΟΚ.

Η πρωτοφανής περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής δώδεκα ποδοσφαιριστών του αντιπάλου μας, λόγω μη ανανέωσης των Δελτίων Υγείας (ειδικά αυτήν την εποχή) και η δεδομένη συμμετοχή μας στα προκριματικά του Champions League, αν προχωρούσαμε σε ένσταση, δεν αλλάζει τα πιστεύω μας.

Ποτέ καμία διαπραγμάτευση, κανένα βαθμολογικό ή οικονομικό όφελος, όσο μεγάλο κι αν είναι, δεν πρόκειται να μας εκτρέψει από το δρόμο τον οποίο ακολουθούμε απαρέγκλιτα επί σχεδόν έναν αιώνα.

Η ακλόνητη και επιβεβαιωμένη διαχρονικά και με υψηλό τίμημα θέση της ομάδας μας ότι οι αγώνες κερδίζονται και χάνονται στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε διαπραγμάτευση και δεν δύναται να αλλοιωθεί ακόμα και μπροστά στην επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου.

Ο συγκεκριμένος λόγος ένστασης έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της ΑΕΚ!

Η ηθική της ομάδας μας είναι πάνω απ’ όλα και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά!

Η διαφορετικότητά της υποστηρίζεται με κόστος και με ξεκάθαρες αποφάσεις, που δίνουν προς όλους τις κατάλληλες και τις πλέον αποστομωτικές απαντήσεις.

Η παράδοξη για πολλούς απόφασή μας, που έρχεται κόντρα στα ήθη που επικρατούν στο ποδόσφαιρο της χώρας μας ειδικά τον τελευταίο καιρό, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας όχι μόνο των οπαδών της ΑΕΚ, αλλά και ολόκληρου του φίλαθλου κόσμου της Ελλάδας.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μικρό δικό μας βήμα, θα εξελιχθεί σε άλμα προς τη συνολική αλλαγή κατεύθυνσης του ποδοσφαίρου μας.