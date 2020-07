Πολιτισμός

Οι “Πέρσες” σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση από την Επίδαυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για πρώτη φορά στην ιστορία του, μοιράζεται μια παράσταση αρχαίου δράματος με ολόκληρη την υφήλιο.

Τo Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αποφασισμένο να μη λείψει από το κοινό του, το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, εφαρμόζοντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, παρουσιάζει ένα νέο συμπυκνωμένο πρόγραμμα με τον τίτλο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ.

Στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για πρώτη φορά -και μάλιστα στην εποχή της πανδημίας- μια σημαντική παραγωγή αρχαιοελληνικού δράματος, οι «Πέρσες» του Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο θα μεταδοθεί ζωντανά, με αγγλικούς υπότιτλους, στο διαδίκτυο για το παγκόσμιο κοινό από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21.00 ώρα Ελλάδας, σε συνεργασία με την Google Ελλάδος.

Το live streaming θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο εκτός Ελλάδας, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του YouTube, δωρεάν. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στο διεθνές κοινό να δωρίσει όποιο ποσό επιθυμεί. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του Εθνικού Θεάτρου και των Ελλήνων ηθοποιών. H Google θα φιλοξενήσει το live streaming, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη αλλά και δωρεάν προβολή της παράστασης διεθνώς μέσω του YouTube.

Το Εθνικό Θέατρο, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρουσιάζει τους «Πέρσες» με αφορμή τα 2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Αναφερόμενος στη δράση αυτή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Καθώς η ανθρωπότητα βιώνει ακόμη τη δοκιμασία της πανδημίας, η πρώτη στην ιστορία ζωντανή μετάδοση παράστασης Αρχαίου Ελληνικού Δράματος από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου αποτελεί για εμένα μια κομβική στιγμή. H παράσταση των Περσών του Αισχύλου στις 25 Ιουλίου αναδεικνύει, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, την οικουμενικότητα των αξιών που οδήγησαν πριν από 2.300 χρόνια στην ανέγερση του Θεάτρου της Επιδαύρου, ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επιπλέον, οι Πέρσες, το σπουδαιότερο αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου, το οποίο πραγματεύεται τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, μια από τις καθοριστικότερες μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση των διαχρονικών αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αλλά και των εννοιών του μέτρου και της μετριοπάθειας».

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Στόχος του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ήταν το καλοκαίρι του 2020, οι συνέπειες του COVID-19 να μην αφήσουν την Ελλάδα χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, τους επαγγελματίες του Πολιτισμού χωρίς δουλειά και τις τοπικές κοινωνίες χωρίς έναν πρόσθετο οικονομικό πόρο. Το Ελληνικό Φεστιβάλ και το Εθνικό Θέατρο, δύο πολύ σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενστερνίστηκαν τις επιλογές μας και προσάρμοσαν δημιουργικά το πρόγραμμά τους στη νέα πραγματικότητα. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, έργο του αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, συνδέεται άμεσα με τη γέννηση του θεατρικού λόγου, αλλά και με την ίαση, καθώς αποτελεί μέρος του συμπλέγματος του Ιερού του Ασκληπιού, του θεού της ιατρικής και γεννήτορα της θεάς Υγείας. Οι μουσικοί και οι δραματικοί αγώνες, οι οποίοι ετελούντο στο θέατρο αυτό αποτελούσαν μέρος της θεραπείας των ασθενών, που ζητούσαν την παρέμβαση της θεότητας για την ίασή τους. Έτσι, το 2020, που ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται από την πανδημία, τι θα ήταν πιο φυσικό και πιο συμβολικό για την Ελλάδα, από το να εκπέμψει διεθνώς μια μοναδική παράσταση αρχαίου δράματος από το ιερότερο των Ασκληπιείων, ως μέσον ίασης των πληγών που μας δημιούργησε η πανδημία. Το καλοκαίρι του 2020, η Ελλάδα στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλο τον κόσμο: Η Τέχνη συμβάλλει στην ίαση ψυχών τε και σωμάτων, όπως ακριβώς το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί και φιλόσοφοι. Το καλοκαίρι του 2020 μένουμε ασφαλείς και απολαμβάνουμε την Τέχνη».

Όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Λιγνάδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και σκηνοθέτης των Περσών, «Μέσα στον αναγκαστικό εγκλεισμό της πανδημίας, η τέχνη και το θέατρο αναδύθηκαν για ακόμη μία φορά ως ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου, ως τόπος καταφυγής. Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού, προσκαλεί ολόκληρο τον πλανήτη να προσέλθει στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου, για να γίνει μέτοχος και κοινωνός, έστω και ψηφιακά, της παράστασης των Περσών. Σε μία τελετουργία που μας πηγαίνει πίσω στο παρελθόν, μας υπενθυμίζει την ουσία και τον πυρήνα της ύπαρξης και ταυτόχρονα γίνεται γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών. Το θέατρο άλλωστε είναι η κατ' εξοχήν τέχνη της επικοινωνίας και του διαλόγου. Ο Πολιτισμός είναι τέκνον της παιδείας ενός τόπου όμως ταυτόχρονα ανήκει και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, που έχει δικαίωμα στην ενότητα και στο γεφύρωμα των αποστάσεων - ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν».

Το live streaming της παράστασης θα διαρκέσει 90 λεπτά περίπου. Θα είναι διαθέσιμο στο livefromepidaurus.gr, καθώς και μέσω των ιστοσελίδων του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και απευθείας από το κανάλι του Εθνικού Θεάτρου στο YouTube.

Οι Πέρσες (472 π.Χ) είναι το παλαιότερο πλήρες δράμα που σώζεται στις μέρες μας και ταυτόχρονα ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τη σημαντικότερη σύγκρουση της δεύτερης περσικής εισβολής στην Ελλάδα, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του Αισχύλου, ο οποίος πήρε μέρος σ' αυτήν.