Οικονομία

Κορονοϊός: Ξενοδόχοι πληρώνουν το μισό τεστ για να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα

Πρόγραμμα επιβράβευσης “Covid Bonus” σε υγιείς τουρίστες του εξωτερικού που επιλέγουν την Ελλάδα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Πρόγραμμα επιβράβευσης “Covid Bonus” σε υγιείς τουρίστες του εξωτερικού που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος.

Μιλώντας στον RealFm 97.8, είπε πως επιχειρηματίες που πλήττονται από την πανδημία και δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, προτίθενται μέσω των τοπικών Ενώσεων Ξενοδόχων να χρηματοδοτούν το 50% του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού που είναι απαραίτητο 72 ώρες πριν την άφιξη, εφόσον βγει αρνητικό, ώστε να τονώσουν τον τουρισμό.



“Είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για να υλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία βάζοντας για άλλη μια φορά “πλάτη”, όμως τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια και να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός τουριστών που αποδεικνύονται υγιείς μέσω του τεστ, όπως είναι για παράδειγμα, επισκέπτες από τη Σερβία ή τη Ρωσία. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλους και όχι μόνο από τους ξενοδόχους, οι οποίοι επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος 5 – 7%. Για φαινόμενα όπως είναι ο εντοπισμός κρουσμάτων σε παιδιά στις κατασκηνώσεις, δεν ευθύνονται οι τουρίστες” τόνισε.



Σημείωσε ότι οι πληρότητες του Ιουλίου στη Βόρεια Ελλάδα μειώθηκαν από το 40 και 50% στο 20% μέσα σε μια μέρα. ” Η χρονιά φέτος τελείωσε, κάνουμε προσπάθεια για να σώσουμε ό,τι προλάβουμε και για αυτό ζητάμε εμπροσθοβαρή μέτρα προκειμένου να μη χάσουμε και το 2020 – 2021. Οι άνθρωποι του τουρισμού που αποφάσισαν να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους έχουν ξεκινήσει “πόλεμο με τον ιό” εφαρμόζοντας μέτρα για να μείνουμε όλοι υγιείς”.