Πολιτική

Μητσοτάκης στο ΕΛΚ: Στο επίκεντρο Αγία Σοφία και τουρκικές προκλήσεις

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για την ένταση που προκαλεί η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και της ευρύτερης προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τόνισε ότι η απόφαση για την Αγία Σοφία είναι ενδεικτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Τουρκία τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης τη βαθιά ανησυχία του για την ένταση που προκαλεί η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και τόνισε ότι ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάρτιση της λίστας των πιθανών κυρώσεων.

Μιλώντας για το αντικείμενο της αυριανής κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα γίνει με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε εμβληματική την πρόταση της Κομισιόν για τις επιχορηγήσεις και τα πιθανά δάνεια, τονίζοντας ότι οι αγορές αναμένουν από την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε με σαφήνεια το μήνυμα ότι η Ελλάδα διαφωνεί με την πρόταση για μείωση των πόρων για τη διαχείριση των συνόρων και του προσφυγικού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καθώς υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Παρών στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ήταν ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου.