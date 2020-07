Πολιτική

Αποκαλύψεις Αποστολάκη για το πραξικόπημα στην Τουρκία και τους “8” αξιωματικούς

Αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, για όσα έγιναν το βράδυ του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία.

Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη του πραξικοπήματος στην Τουρκία κι ήταν έτοιμες να παραδώσουν τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς, από την ώρα που έφτασαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την άλλη πλευρά αποκάλυψε ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

“Όταν έγινε η προσγείωση του ελικοπτέρου εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Ακάρ,

Και μάλιστα και κάποια στιγμή του έδειξα και τα μηνύματα, γιατί θα είχε κλείσει το θέμα πολύ πιο ομαλά, δηλαδή αν είχε κάποιο πρόβλημα το ελικόπτερο θα φτιαχνότανε, θα του βάζαμε καύσιμα και θα έφευγε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να συνεχίσει αυτό...”, είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στο Mega, ο κ. Αποστολάκης.

Οι Τούρκοι αξιωματικοί, των οποίων την έκδοση εξακολουθεί να επιζητεί η Άγκυρα, παρά τις τελεσίδικες αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, που τους χορήγησαν άσυλο, σώθηκαν λόγω της αργοπορίας των τουρκικών αρχών να αποκαταστήσουν τις επικοινωνίες.



«Όταν μού το ζήτησε ο Ακάρ είχε εξελιχθεί η κατάσταση, είχαν συλληφθεί, είχαν μπει στη διαδικασία του ασύλου, οπότε είχε μπει η Δικαιοσύνη στη μέση, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει τίποτα», ανέφερε ακόμα ο πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Λακωνικό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα. «Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος Δικαίου και αυτό πρέπει να το σέβονται όλοι», ανέφερε.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης αποκάλυψε ακόμη ότι η Ελλάδα γνώριζε από το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου του 2016 ότι επρόκειτο να γίνει πραξικόπημα στην Τουρκία και παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις του Ερντογάν, αποφεύγοντας να πει αν η χώρα μας ετοιμαζόταν να στείλει ελικόπτερο για να διασώσει τον Τούρκο Πρόεδρο.