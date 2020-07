Κοινωνία

Πιτσιλής: Αποτρόπαιη η επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

Εσπευσμένα στην Κοζάνη μετέβη ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες υπαλλήλους και στις οικογένειες τους.

"Αποτρόπαιη" και "απολύτως καταδικαστέα" χαρακτήρισε την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες υπαλλήλους και στις οικογένειες τους.

Ο κ. Πιτσιλής μετέβη στην Κοζάνη και επισκέφθηκε το "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών.

“Το μεσημέρι συνάδελφοι μας δέχθηκαν μια αποτρόπαιη και απολύτως καταδικαστέα επίθεση. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία. Όλοι εμείς στην οικογένεια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είμαστε συγκλονισμένοι. Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν και δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους και δίπλα στις οικογένειες τους, οι οποίες δοκιμάζονται. Προσευχόμαστε για την υγεία τους", δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.

Στη συνέχεια ο διοικητής της ΑΑΔΕ θα επισκεφθεί το κτίριο της ΔΟΥ και θα συναντηθεί με εκπροσώπους των εργαζομένων.

