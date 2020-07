Κοινωνία

ΥΠΑ: Παράταση της απαγόρευσης πτήσεων από και προς Τουρκία και για Σουηδία

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου η απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens) σύμφωνα με νέα αεροπορική οδηγία (NOTAM). Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσύρει τη Σερβία και το Μαυροβούνιο από τον κατάλογο των ασφαλών από Covid-19 χωρών από τις οποίες επιτρέπονται τα ταξίδια οι 12 χώρες που παραμένουν στην ευρωπαϊκή λίστα και εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις είναι οι ακόλουθες: Αλγερία, Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Τυνησία και Ουρουγουάη.

Επίσης, με αεροπορικές οδηγίες, μόνο στο Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα προσγειώνονται όλες οι πτήσεις από Αλβανία και Β. Μακεδονία έως τις 31 Ιουλίου 2020 ενώ παρατείνεται η απαγόρευση πτήσεων από και προς Τουρκία έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με αεροπορικές οδηγίες (ΝΟΤΑΜS) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Πιο αναλυτικά, η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως λόγω έξαρσης κρουσμάτων Covid-19 στην Αλβανία και την Β. Μακεδονία τέθηκε σε ισχύ αεροπορική οδηγία (notam), από σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου έως τις 31/7/2020 και ώρα 23:59, η οποία προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και των δύο γειτονικών μας χωρών θα διεξάγονται μόνο στο ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποκλείοντας τα δρομολόγια στα υπόλοιπα αεροδρόμια.

Επιπλέον, όσον αφορά τις πτήσεις από και προς Σουηδία και Τουρκία, παρατείνεται η αεροπορική οδηγία (notam) και η απαγόρευση πτήσεων μεταξύ των δυο παραπάνω χωρών. Ειδικότερα για την Σουηδία ισχύει πλέον η απαγόρευση έως την Κυριακή 19 Ιουλίου και ώρα 23:59 και για την Τουρκία έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 τα μεσάνυχτα.

Τέλος, η ΥΠΑ ενημερώνει ότι από σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα μπορεί να γίνεται και την προηγούμενη ημέρα πριν από την άφιξη. Επισημαίνεται ότι πριν από την αποδοχή των επιβατών για επιβίβαση, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν: α) την επιβεβαίωση για υποβολή PLF τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα πριν από την πτήση, το οποίο είναι υποχρεωτικό ταξιδιωτικό έγγραφο. β) την αλληλογραφία με τον κωδικό QR και το PLF. Αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου, θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας.

Τεστ COVID-19 στους επιβάτες διεθνών πτήσεων που καταφθάνουν στην χώρα μας προβλέπεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις

Για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί στις πτήσεις από Σουηδία και Τουρκία, επιτρέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις: οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military, δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία), οι πτήσεις της Frontex, οι πτήσεις πυροσβεστικών (fire fighting flights), οι πτήσεις που έχουν τεχνική βλάβη χωρίς να χρειαστεί να αποβιβαστούν οι επιβάτες (technical landings), οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας (δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία) και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών, μελών της οικογενείας τους και κατόχων άδειας κατοικίας στην χώρα μας που εγκρίθηκαν από το Υπ. Εξωτερικών.

Εξαιρέσεις για τρίτες χώρες (Non EU Citizens):

Επίσης για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Μέλη οικογενειών Ευρωπαίων Πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν και τα μέλη των οικογενειών τους, επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις & απαραίτητες μετακινήσεις (essential reasons), υγειονομικό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό απαραίτητο για την λειτουργία της κυβέρνησης, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν (κυβερνητικό, διπλωματικό, προσωπικό διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, σπουδαστές), οι επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit), πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους Πολίτες ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς ή επιχειρηματικούς λόγους και έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.