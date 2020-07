Κοινωνία

Σεισμός κοντά στην Σμύρνη

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Χίο και ιδιαίτερα στη Λέσβο.

Έντονα αισθητός στη Χίο και ιδιαίτερα στη Λέσβο έγινε ο σεισμός έντασης 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της χερσονήσου της Ερυθραίας κοντά στη Σμύρνη.

Η σεισμική δόνηση έγινε στις 9.10 το βράδυ και σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών είχε επίκεντρο 51 χιλιόμετρα ανατολικά των Οινουσσών της Χίου και εστιακό βάθος στα 8 χιλιόμετρα.