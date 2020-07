Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός - Φλόριντα: “Έσπασε” το ρεκόρ ημερήσιων θανάτων

Επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ η πολιτεία της Φλόριντα...

Η Φλόριντα κατέγραψε, την Πέμπτη, τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες μετά την έναρξη της πανδημίας και τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Συγκεκριμένα, η πολιτεία ανακοίνωσε 13.965 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό αυτών σε πάνω από 315.775, σύμφωνα με το πολιτειακό υπουργείο Υγείας.

Οι θάνατοι από COVID-19 στη Φλόριντα αυξήθηκαν κατά 156 φτάνοντας τους 4.782 συνολικά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 133 νέων θανάτων σε ένα 24ωρο στις 12 Ιουλίου.

Ο αριθμός των νοσηλευομένων ασθενών με COVID-19 είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ με 8.626 να νοσηλεύονται σήμερα, με 321 επιπλέον εισαγωγές σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το πολιτειακό υπουργείο.

Αντιδράσεις για τον κυβερνήτη της Τζόρτζια, που απαγόρευσε την επιβολή στη χρήση μάσκας

Σε ευθεία σύγκρουση με τον κυβερνήτη της Τζόρτζια οδηγούνται πολλοί δήμαρχοι και άλλοι αξιωματούχοι της Πολιτείας, μετά την απόφασή του να τους απαγορεύσει να απαιτούν από τους πολίτες να φορούν υποχρεωτικά μάσκα για να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Μπράιαν Κεμπ, με εκτελεστική εντολή που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ακύρωσε τις αποφάσεις των τοπικών αρχών που απαιτούσαν από τους πολίτες να φορούν μάσκες, προσωπίδες ή άλλα προστατευτικά μέσα σε δημόσιους χώρους.

Στην εντολή σημειώνεται ότι οι πολίτες «προτρέπονται θερμά» να φορούν τέτοια προστατευτικά μέσα. Ο Κεμπ δηλώνει ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας θα ήταν «υπερβολικά περιοριστική».

Ο δήμαρχος της Σαβάνας, Βαν Τζόνσον, που είχε εκδώσει μια τέτοια υποχρεωτική εντολή για την πόλη του την 1η Ιουλίου ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν έντονα. «Είναι και επισήμως επίσημο. Ο κυβερνήτης Κεμπ δεν δίνει δεκάρα για μας. Ο καθένας για τον εαυτό του. Αγνοήστε την επιστήμη και επιβιώστε όπως μπορείτε», έγραψε ο Δημοκρατικός δήμαρχος στο Twitter. «Στη Σαβάνα, θα συνεχίσουμε να έχουμε πίστη και να ακολουθούμε την επιστήμη. Οι μάσκες θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες», πρόσθεσε.

Μια παρόμοια εντολή είχε δώσει στις 8 Ιουλίου και η Δημοκρατική δήμαρχος της Ατλάντας, της μεγαλύτερης πόλης στη Τζόρτζια, η Κίσα Λανς Μπότομς.

Τα κρούσματα Covid-19 άρχισαν να αυξάνονται στις νότιες και δυτικές Πολιτείες αφού οι τοπικές αρχές χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί. Οι ειδικοί λένε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να φορούν μάσκα και να τηρούν αποστάσεις για να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θεαθεί με μάσκα μόνο μία φορά. Πολλοί κυβερνήτες και τοπικοί αξιωματούχοι που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα ακολουθούν το παράδειγμά του.

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα έκανε την πρόβλεψη ότι οι νεκροί από την Covid-19 μπορεί να ξεπεράσουν τους 224.000 μέχρι την 1η Νοεμβρίου, σημειώνοντας όμως ότι θα μπορούσαν να σωθούν 40.000 ζωές αν όλοι οι Αμερικανοί φορούν μάσκες σε δημόσιους χώρους.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν, που είναι Ρεπουμπλικάνος και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών, κατήγγειλε σήμερα τη διαχείριση της κρίσης από τον πρόεδρο Τραμπ, με άρθρό του στην εφημερίδα Washington Post που τιτλοφορείται «Είμαι κυβερνήτης GOP (σ.σ. Ρεπουμπλικάνος). Γιατί δεν βοήθησε ο Τραμπ την Πολιτεία μου με τα τεστ για τον κορονοϊό;»

Ο Χόγκαν περιέγραψε το πώς οι Πολιτείες αγωνίζονταν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαγνωστικά τεστ, με τον Τραμπ να δηλώνει στις αρχές Απριλίου ότι αυτό δεν ήταν πρόβλημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Ήταν απελπιστικό, να περιμένουμε από αυτόν. Στους κυβερνήτες, μας είπαν ότι είμαστε μόνοι μας. Είτε θα κολυμπούσαμε, είτε θα βουλιάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.