Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: θλιβερό ρεκόρ νέων κρουσμάτων

Εφιαλτική παραμένει η κατάσταση σε πολλές Πολιτείες. Νέα εκτίναξη του αριθμού των θανάτων.

Στις ΗΠΑ καταρρίφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα χθες Πέμπτη το θλιβερό ρεκόρ των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με πάνω από 68.000 να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Με βάση τα δεδομένα της σχολής αυτής ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη, ως χθες Πέμπτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας) είχαν διαγνωστεί 3.560.364 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που κάνει δική του, ανεξάρτητη καταμέτρηση, μετέδωσε νωρίτερα ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 75.255 μολύνσεις.

Σύμφωνα με το Τζονς Χόπκινς, τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν στην COVID-19 άλλοι 974 ασθενείς, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ να φθάνει έτσι τους 138.201.

Η Φλόριντα, πολιτεία που μετατράπηκε τελευταία στο επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα, κατέγραψε χθες νέο θλιβερό ρεκόρ 156 θανάτων. Η εξέλιξη ακολούθησε την εκθετική αύξηση των μολύνσεων εκεί από τις αρχές του Ιουνίου, με δεδομένη τη διαδρομή από τη μόλυνση στην εισαγωγή στο νοσοκομείο και στον θάνατο.

Πλέον η Φλόριντα εντοπίζει τα περισσότερα κρούσματα σε ημερήσια βάση, ξεπερνώντας την Καλιφόρνια και το Τέξας, που καταγράφουν επίσης γύρω στις 10.000 νέες μολύνσεις την ημέρα. Πάνω από 315.000 κάτοικοι της Φλόριντας έχουν προσβληθεί συνολικά.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το προσεχές διάστημα. Ενδέχεται να μετρά 151.000 νεκρούς ως την 1η Αυγούστου και 157.000 περί την 8η Αυγούστου εξαιτίας της COVID-19, κατά τον μέσο όρο των επιδημιολογικών μοντέλων 23 κέντρων έρευνας, όπως τον υπολόγισε ομάδα του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης για λογαριασμό των ομοσπονδιακών Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).