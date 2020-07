Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: “καλπάζει” η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα "ψυχολογικό" όριο ξεπέρασαν τα κρούσματα στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, που μετρά και δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Ξεπεράστηκε χθες Πέμπτη το όριο των 2 εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη Βραζιλία, τη χώρα η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 1.322 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 45.403 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας να φθάνει έτσι τους 76.688 νεκρούς επί συνόλου 2.012.151 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας στη Βραζιλία θεωρεί τα δεδομένα τα οποία ανακοινώνονται από την κυβέρνηση της χώρας υποτιμημένα σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την πραγματικότητα.